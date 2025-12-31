聽新聞
NBA／金塊先發第四人倒下！ 約柯奇左膝過度伸展至少缺賽4周
金塊隊今天證實，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）在不敵熱火隊的比賽中弄傷左膝，將缺陣至少4周。
法新社報導，3度獲選為NBA最有價值球員（MVP）的約柯奇，是在昨天對陣熱火的比賽上半場結束前，與隊友瓊斯（Spencer Jones）相撞後倒地。
這位塞爾維亞王牌戰將在受傷後未再回歸，金塊教練艾德曼（David Adelman）隨後形容這一幕「令人心痛」。
重播畫面顯示，瓊斯在防守時踩到約柯奇的腳，導致約柯奇的膝蓋出現奇怪彎折，令人憂心有膝蓋韌帶損傷的可能。
然而，金塊在今天的聲明中證實，30歲的約柯奇傷勢並不嚴重，僅為左膝過度伸展。
金塊在簡短聲明中表示：「約柯奇將在4周後接受重新評估。」
金塊目前深陷傷兵危機，除了約柯奇外，主力葛登（Aaron Gordon）、布勞恩（Christian Braun）與強森(Cam Johnson)也高掛免戰牌，等於先發五虎只剩穆雷(Jamal Murray)獨撐。
