NBA／格林認同柯爾「王朝殞落」說法 勇士目標盡量延續競爭力

勇士老臣格林（Draymond Green）近日在自己的Podcast節目中，回應總教練柯爾（Steve Kerr）日前形容勇士已不再是昔日稱霸聯盟的王朝球隊言論。格林直言完全認同教練的看法，同時強調球隊目前的目標，是在現有基礎上盡可能延長球隊競爭力。

格林表示，每一個王朝終究都有結束的一天，關鍵在於如何面對現實並繼續向前。「柯瑞（Stephen Curry）已經是生涯第17年，我第14年，湯普森（Klay Thompson）第15年。當你談到王朝時，問題變成我們還能延續多久？還能多做些什麼？這就是我們現在的目標，也是我們的使命。」

稍早之前，柯爾在記者會上對勇士現況給出相當坦率的評價，直言球隊必須正視自身已不再是當年所向披靡的存在。「對我來說最重要的是，讓球員理解掙扎本身也有它的價值。我們已經不是2017年那支橫掃聯盟的勇士了，我們是一支逐漸走向尾聲的王朝。」

儘管如此，勇士仍被外界視為具備季後賽攪局能力的隊伍，只是例行賽仍有不少課題需要解決。

目前賽季進行超過三分之一，勇士以17勝16敗的戰績暫居西區第8名，距離真正回到爭冠行列，仍有一段路要走。