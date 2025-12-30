NBA／認同柯爾說勇士是「殞落王朝」 格林：柯瑞第17年了

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）日前稱勇士是「殞落的王朝」，格林（Draymond Green）認同柯爾的說法，直呼王朝不可能永遠存在。

勇士以柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林為核心，在2015、17、18和22年共奪下4座冠軍，是近年最成功的球隊。不過本季至今只打出17勝16敗戰績，暫居西區第8。

「王朝不可能永遠存在。」格林在自家節目上說，「能做的就是盡可能把它延續下去，盡量在既有基礎上累積。這確實是事實，柯瑞打到第17年、我第14年、離隊的湯普森原本是第15年、柯爾執教來到第12年，總管邁爾斯（Bob Myers）不在了。」

格林接著強調柯爾的說法沒有惡意，「當他說我們是正在殞落的王朝時，大家都知道他不是落井下石，也不是在貶低球隊。這是事實，身為王朝一分子，我們的任務就是還有機會的情況下，盡可能延長王朝。」