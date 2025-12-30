聽新聞
NBA／阿夫迪賈準大三元領軍 K湯逆轉三分失手獨行俠吞3連敗
拓荒者今天主場迎戰獨行俠，儘管一度領先多達17分，但卻遭遇對手的強力反擊，雙方在第四節對抗激烈，一共出現8次互換領先；終場前1分09秒，克里斯提（Max Christie）外線命中，幫助獨行俠超前比分，拓荒者靠著勒夫（Caleb Love）和夏普（Shaedon Sharpe）4罰全中，隨著馬歇爾（Naji Marshall）和湯普森（Klay Thompson）先後搶攻三分球落空，拓荒者最終驚險地以125比122守住勝果。
阿夫迪賈（Deni Avdija）繳出27分11助攻9籃板的準大三元表現，本季已經累積20次單場至少25分，僅次於亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的29場和約柯奇（Nikola Jokic）的22場。
夏普（Shaedon Sharpe）挹注24分5籃板5助攻，中鋒克林根完成18分11籃板的雙十演出；拓荒者板凳火力同樣關鍵，勒夫（Caleb Love）替補上陣拿到24分，其中包含命中6記三分球。
獨行俠陣中以克里斯提（Max Christie）的25分為最高，威廉斯（Brandon Williams）拿到22分，新秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）則有15分8助攻6籃板，。
據統計，獨行俠本季已經打了26場戰況膠著的關鍵時刻戰役（Clutch Game），居全聯盟第一，戰績是10勝16敗；至於拓荒者則是打了22場這樣的比賽，排名僅次獨行俠，取得11勝11敗、剛好5成勝率。
拓荒者拿到重要一勝後，目前穩住西區第10名席次，分別領先爵士1場和獨行俠2.5場。獨行俠本身吞下3連敗。
