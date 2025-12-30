聽新聞
NBA／寧用巴西前鋒也不願上庫明加？ 勇士主帥曝最大弱點
勇士隊今天以120：107戰勝籃網隊，23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）又被冰整場。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後受訪直言，庫明加要回到輪替陣容有難度並說明原因。
庫明加休賽季拖了好幾個月，最終與勇士簽下2年4850萬美元續留，剛開季擔任先發表現出色，但近期又遭到柯爾棄用，上一次出賽已是12月19日對太陽隊，整個12月只出賽4場，平均僅上場16.8分鐘，得到5.8分6.0籃板。
柯爾反而提高巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）或是「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）這兩位天賦沒庫明加這麼高的球員。柯爾解釋，「其實這很難，因為他（庫明加）不是那種打短時間就能發揮的球員。我讓不少人上場打8到10分鐘，但庫明加是需要比賽節奏的球員。」
「他不像桑托斯那樣上來就能衝來衝去，或史班瑟短短4分鐘就能用滿滿能量拚完，然後下場。他需要節奏，也必須隨時做好準備。那條路（回輪替陣容）是存在的，只是現在還沒到，在NBA事情變化很快。」柯爾說。
