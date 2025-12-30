快訊

NBA／馬刺8連勝後吞2連敗 溫班亞瑪坦言對身心考驗很大

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬刺隊球星溫班亞瑪拉回先發後，連輸兩場。(美聯社) 美國聯合通訊社
馬刺隊球星溫班亞瑪拉回先發後，連輸兩場。(美聯社) 美國聯合通訊社

馬刺隊今天在主場出戰騎士隊的比賽中，儘管溫班亞瑪（Victor Wembanyama）繳出32分、7籃板、5阻攻、3助攻，但馬刺在他重回先發後卻是苦吞2連敗，溫班亞瑪直言，球隊剛經歷一段艱辛的賽程，對於體能和心智都是巨大考驗，現在也必須學會讓團隊穩定下來。

馬刺今天敗給騎士苦吞2連敗前，一度拉出8連勝佳績，包括3度擊敗衛冕軍雷霆隊，成為聯盟狀況最火熱的球隊之一，不過在前一場比賽輸給西區後段班的爵士後，今天又不敵近況起起伏伏的騎士，且這兩場比賽還是在溫班亞瑪回歸先發的情況下輸掉，球隊調整狀況似乎出現下滑的情形。

對於球隊苦吞2連敗，溫班亞瑪坦言，過去一段時間連連與聯盟強權交手，還在NBA盃打進到決賽，艱難的賽程對於球隊確實是一大考驗，「現在對我們來說算是季中的一段過渡期，畢竟我們剛經歷了一段艱難的賽程，並取得不錯的成績，但那些比賽對我們的體能和心智都是一大考驗，我們必須學會讓團隊穩定下來。」

馬刺主帥強森（Mitch Johnson）表示，今天球隊確實出現了原本不該有的急躁心態，「我認為這是有多方原因的，一部分可能是求勝心態的驅使，一部分則是球員急於完成精彩的進攻，或是想要打得更有侵略性。」

