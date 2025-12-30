NBA／SGA與堂弟正面廝殺互轟 盛讚「早就知道他有能力大爆發」

雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在今天「背靠背」迎戰老鷹的比賽中，與堂弟亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）正面對決。

亞歷山大全場24投15中、罰球7罰全進，獨拿39分6助攻5籃板2抄截，個人連續第104場比賽至少拿下20分，也成為本季首位拿到1000分的球員；至於亞歷山大-華克則是取代受傷的楊恩（Trae Young）先發，24投11中包含6記三分球，也拿下30分5助攻4籃板2抄截。

賽後談到「堂弟」本季轉戰亞特蘭大後打出生涯最佳表現，亞歷山大內舉不避親：「我早就知道他具備打出如此水準的能力。他真的是很棒的球員。他現在有機會展現自己的天賦，而他也抓住了機會。」

Shai Gilgeous-Alexander 39 PTS, 5 REBS, 6 ASTS, 2 STLS, 7/7 FT on 15/24 FG vs Hawks



Nickel Alexander-Walker 30 PTS, 4 REBS, 5 ASTS, 2 STLS, 1 BLK, 6 3PM on 11/24 FG vs Thunder



Family Duel 🔥 https://t.co/LFDqu8lTBq pic.twitter.com/1CsGUMRxhw — NBA Performances (@NBARewinds) 2025年12月30日

雷霆靠著第三節末一波猛烈攻勢拉開兩位數分差，末節穩穩關門，最終以140比129收下2連勝，同時也迫使對手苦吞7連敗。雷霆團隊命中率達到54.1%，特別是禁區佔盡優勢，油漆區得分以70比36大幅領先。

除了楊恩之外，老鷹此戰還失去了頭號戰將強森（Jalen Johnson），他和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）都因病缺席；儘管少了3位主力，老鷹此戰卻展現旺盛外線火力，轟進25記三分球，讓雷霆難以早早拉開比分差距。

霍姆葛倫（Chet Holmgren）貢獻24分9籃板3阻攻，威廉斯（Jalen Williams）也繳出20分、9籃板、7助攻的全能表現。卡盧索（Alex Caruso）8投7中獲得16分9籃板。

「過去一段時間讓我們意識到，我們必須重拾自己的防守招牌。」亞歷山大說。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）則說：「背靠背比賽對我們來說是一次很好的心理考驗。考慮到比賽過程，最終能夠贏球是件好事。」雷霆前三節比賽曾贏到15分，也有過落後10分的狀況，但亞歷山大第三節獨拿15分，帶動一波重要攻勢，得以掌握主動權，球隊沒再陷入落後境地。

除了亞歷山大-華克再度攻下30分外，歐康古（Onyeka Okongwu）得到26分14籃板6助攻，雷吉奇（Vit Krejci）18分。老鷹戰績滑落至15勝19敗，排名東區第10，僅領先後面的公鹿半場勝差。