NBA／約柯奇膝傷退場 金塊教頭：擔心他面臨的挫折與失望

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約柯奇第二節尾聲時因左膝蓋受傷提前退場。 法新社
約柯奇第二節尾聲時因左膝蓋受傷提前退場。 法新社

球員照片
Nikola Jokic
位置 中鋒
得分 29.6
籃板 12.16
助攻 11
抄截 1.38

2025-2026賽季

金塊隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）在今天與熱火隊之戰，第二節尾聲時發生左膝蓋受傷的狀況提前退場，賽後金塊總教練艾德曼（David Adelman）就表示，第一時間約柯奇就意識到自己的狀況，接下來團隊也將會靜待他的回歸。

近期狀況火熱的約柯奇，在過去7場比賽已經5度拿下大三元，其中包括日前對戰灰狼攻下56分、16籃板、15助攻的史詩級大三元，前一場面對魔術也有34分、21籃板、12助攻演出，而今天他也在上半場出賽19分鐘就拿下21分、8助攻、5籃板，不過卻在第二節倒數階段傷退。

金塊總教練艾德曼賽後在被問到約柯奇的狀況時說：「他立刻就意識到出問題了，但這就是NBA的一部分，任何人都會在這項運動中受傷，這總是讓人心痛，尤其是像他這樣一位特別的球員，我們明天會了解更多狀況，也會帶領團隊繼續前進。但顯然我現在更關心的是他的個人狀況，以及他經歷了這樣的挫折後所面臨的失望。」

艾德曼接著表示，球隊已經在安排約柯奇在客場之旅期間進行核磁共振檢查，「這只是整個過程的一部分，事情發生後，你很難很快就得到答案，我知道他是一位非常特別的球員，大家都想盡快瞭解他的狀況，這完全可以理解，但我們會按照正規流程來處理。」

談到約柯奇在比賽中傷退，熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）則說：「和他比賽總是有趣的，你會看到他的偉大之處，我喜歡跟他對抗，他是那種不會假摔或是故意犯規的球員，這點讓我很敬佩。」

相關新聞

NBA／約柯奇膝傷倒下！ 金塊下半場遭熱火打爆吞2連敗

金塊隊今天作客熱火隊主場，在第二節倒數階段球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）在一次防守過程中，遭到隊友瓊斯（Sp...

NBA／柯瑞生涯總得分超越賈奈特 勇士險勝籃網近5戰4勝

在前一場比賽遭到暴龍隊於延長賽逆轉終止3連勝後，勇士隊今天「背靠背」出賽作客籃網隊主場，兩隊直到比賽最後2分半鐘都還僅有...

NBA／明星賽首輪投票結果出爐 唐西奇超人氣傲視群雄、詹皇僅第9

2026年NBA明星賽首輪球迷投票結果出爐，湖人後衛唐西奇（Luka Doncic）以124萬9518票高居聯盟之冠，至於領先東區的是公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmp

NBA／這就玄了！ 溫班亞瑪重返先發馬刺卻連兩戰皆輸球

馬刺隊日前拉出一波8連勝，包括三殺衛冕軍雷霆隊，近兩場比賽將當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拉回先...

NBA／約柯奇膝傷退場 金塊教頭：擔心他面臨的挫折與失望

金塊隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）在今天與熱火隊之戰，第二節尾聲時發生左膝蓋受傷的狀況提前退場，賽後金塊總教練...

NBA／公鹿季後賽機率僅12.9% 不願交易字母哥、有意3球員

公鹿隊本季戰績不好，據ESPN模型預測，公鹿進季後賽機率只剩12.9%。因此關於「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易流言不斷，不過公鹿目前沒有和其他隊討論送走字母哥

