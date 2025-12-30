快訊

NBA／這就玄了！ 溫班亞瑪重返先發馬刺卻連兩戰皆輸球

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬刺隊日前拉出一波8連勝，包括三殺衛冕軍雷霆隊，近兩場比賽將當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拉回先發後，先是前一場比賽不敵西區戰績後段班的爵士隊，今天對騎士隊之戰又以101：113輸球，苦吞2連敗。

馬刺近期狀況火熱，除了在不列入例行賽成績的NBA盃冠軍賽不敵尼克外，近期已經在例行賽拉出一波8連勝，尤其是在溫班亞瑪傷癒歸隊並從板凳出發的6場比賽中，馬刺三度擊敗本季一度無人能擋得雷霆，一度成為聯盟最火熱的話題。

不過在前一場比賽出戰爵士，馬刺將溫班亞瑪拉回先發後，雖然他繳出32分、7籃板、5阻攻、3助攻的數據，創下歸隊後的新高，但馬刺卻以13分差距吞下敗仗。

今天溫班亞瑪再度先發上陣，並且在與騎士之戰攻下26分外帶14籃板、3助攻，但近期打得跌跌撞撞的騎士卻是團隊火力全開，不僅艾倫（Jarrett Allen）攻下全隊最高的27分，包括他在內團隊共7人得分上雙。

反觀馬刺除了溫班亞瑪維持高檔狀態外，其他球員卻是手感盡失，連勝期間進攻破壞力強大的雙衛卡瑟爾（Stephon Castle）、福克斯（De’Aaron Fox）全場合計26投僅9中拿下29分，馬刺團隊命中率也不及4成，最終就以12分差距苦吞2連敗，與雷霆的勝差又回到4.5場。

