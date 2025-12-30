快訊

NBA／柯瑞生涯總得分超越賈奈特 勇士險勝籃網近5戰4勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞今天攻下27分，超越「狼王」賈奈特（Kevin Garnett），登上聯盟史上第21名。 路透
柯瑞今天攻下27分，超越「狼王」賈奈特（Kevin Garnett），登上聯盟史上第21名。 路透

球員照片
Stephen Curry
位置 後衛
得分 28.8
籃板 4.04
助攻 4.3
抄截 1.25

2025-2026賽季

在前一場比賽遭到暴龍隊於延長賽逆轉終止3連勝後，勇士隊今天「背靠背」出賽作客籃網隊主場，兩隊直到比賽最後2分半鐘都還僅有4分差距，不過關鍵時刻柯瑞（Stephen Curry）先是完成三分打，攜手理查德（Will Richard）包辦勇士最後13分中的9分，幫助勇士以120：107擊敗籃網。

近期逐漸擺脫連敗陰影的勇士，前一場比賽也與暴龍一路激戰，不過最終卻在延長賽熄火吞下敗仗，終止3連勝，而今天客場之旅勇士則繼續來到籃網主場，也再一次遭遇苦戰。

上半場近期狀況火熱的籃網新一哥波特（Michael Porter Jr.）就火力全開，上半場他個人就攻下17分外帶3籃板、2助攻，甚至還有一次隔人爆扣的演出，反觀勇士雖然上半場柯瑞僅有10分進帳，但靠著板凳群的火力挹注，仍取得2分領先。

易籃後雙方依舊維持在個位數分差，柯瑞也在第四節剩下10分半鐘投進三分球後，生涯總得分來到2萬6073分，超越「狼王」賈奈特（Kevin Garnett），登上聯盟史上第21名，而勇士也在他帶動下，在第四節中段一度取得12分領先優勢。

儘管籃網隨後也在波特與克萊斯頓（Nicolas Claxton）聯手下追到僅剩4分差距，但關鍵時刻柯瑞完成三分打止血，理查德也從板凳殺出連得5分，幫助勇士最終以13分差距收下近5場比賽第4勝。

勇士今天贏球後勝率再度重返5成，個人表現則以柯瑞27分最佳，巴特勒（Jimmy Butler）則有21分進帳；至於籃網則以波特27分最佳，德明（Egor Demin）則有23分進帳。

勇士 籃網 Stephen Curry Jimmy Butler Kevin Garnett

