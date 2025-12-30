快訊

NBA／公鹿季後賽機率僅12.9% 不願交易字母哥、有意3球員

聯合新聞網／ 綜合報導
「字母哥」安戴托昆波。 法新社

公鹿隊本季戰績不好，據ESPN模型預測，公鹿進季後賽機率只剩12.9%。因此關於「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易流言不斷，不過公鹿目前沒有和其他隊討論送走字母哥，反而是擔任買家尋求陣容升級。

ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，字母哥的去留預計在接下來幾周出現結果。如果公鹿繼續輸球，字母哥真的想離隊，就一定要提出更強硬更明確的要求，問題在於最後誰會被逼得不舒服。直接說出口跟暗示差很大，公鹿很清楚字母哥不想成為反派角色。

公鹿仍持續活躍交易市場，曾有機會換回的球員有國王隊後衛拉文（Zach LaVine）、後衛蒙克（Malik Monk），還有拓荒者隊前鋒葛蘭特（Jerami Grant）。

不過公鹿的籌碼有限，目前只剩一枚可用於交易的首輪選秀權（2031或32年）。過去一年公鹿始終沒把首輪籌碼放上談判桌，消息來源指出，除非能換回的巨星，否則不會輕易送出。

公鹿今天在客場以123：113擊敗黃蜂隊，字母哥上場25分鐘就拿下24分7助攻，波提斯（Bobby Portis）攻下25分全隊最高，公鹿目前14勝19敗，只落後東區第10的老鷹隊0.5場勝差。

