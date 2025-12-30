快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／明星賽首輪投票結果出爐 唐西奇超人氣傲視群雄、詹皇僅第9

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇(左)和詹姆斯。 路透社
唐西奇(左)和詹姆斯。 路透社

2026年NBA明星賽首輪球迷投票結果出爐，湖人後衛唐西奇（Luka Doncic）以124萬9518票高居聯盟之冠，至於領先東區的是公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），他拿到119萬2296票。

排在唐西奇之後依序為金塊的約柯奇（Nikola Jokic），他獲得112萬8962票，勇士的柯瑞（Stephen Curry）拿下103萬1455票；雷霆MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得到878621票，以及傷癒回歸的馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以76萬9362票名列前5。

值得注意的是，即將滿41歲的詹姆斯（LeBron James）目前只獲得53萬6555票，排名西區第9，落後愛德華（Anthony Edwards）、阿夫迪賈（Deni Avdija）和杜蘭特（Kevin Durant）。

東區方面，排名第2至第5名分別是76人馬克西（Tyrese Maxey）的107萬2449票，尼克布朗森（Jalen Brunson）的104萬601票，活塞康寧漢（Cade Cunningham）的100萬171票，以及騎士米契爾（Donovan Mitchell）的85萬1155票。

依照規定，球迷投票將占明星先發名單遴選的50%；現役球員投票與媒體評選各占25%。今年明星賽沒有區分位置，直接透過票數決定東西區5名先發球員。下一次投票更新時間則訂於1月6日公布。

至於全新的明星賽制也同步亮相，屆時將由兩支美國球員隊伍與一支國際球員隊伍（世界隊）進行循環賽，每場比賽12分鐘、共4場。

2026年明星賽將於台灣時間2月16日登場，地點是在快艇主場「Intuit Dome」。

相關新聞

NBA／約柯奇膝傷倒下！ 金塊下半場遭熱火打爆吞2連敗

金塊隊今天作客熱火隊主場，在第二節倒數階段球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）在一次防守過程中，遭到隊友瓊斯（Sp...

NBA／柯瑞生涯總得分超越賈奈特 勇士險勝籃網近5戰4勝

在前一場比賽遭到暴龍隊於延長賽逆轉終止3連勝後，勇士隊今天「背靠背」出賽作客籃網隊主場，兩隊直到比賽最後2分半鐘都還僅有...

NBA／明星賽首輪投票結果出爐 唐西奇超人氣傲視群雄、詹皇僅第9

2026年NBA明星賽首輪球迷投票結果出爐，湖人後衛唐西奇（Luka Doncic）以124萬9518票高居聯盟之冠，至於領先東區的是公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmp

NBA／這就玄了！ 溫班亞瑪重返先發馬刺卻連兩戰皆輸球

馬刺隊日前拉出一波8連勝，包括三殺衛冕軍雷霆隊，近兩場比賽將當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拉回先...

NBA／約柯奇膝傷退場 金塊教頭：擔心他面臨的挫折與失望

金塊隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）在今天與熱火隊之戰，第二節尾聲時發生左膝蓋受傷的狀況提前退場，賽後金塊總教練...

NBA／公鹿季後賽機率僅12.9% 不願交易字母哥、有意3球員

公鹿隊本季戰績不好，據ESPN模型預測，公鹿進季後賽機率只剩12.9%。因此關於「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易流言不斷，不過公鹿目前沒有和其他隊討論送走字母哥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。