NBA／明星賽首輪投票結果出爐 唐西奇超人氣傲視群雄、詹皇僅第9
2026年NBA明星賽首輪球迷投票結果出爐，湖人後衛唐西奇（Luka Doncic）以124萬9518票高居聯盟之冠，至於領先東區的是公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），他拿到119萬2296票。
排在唐西奇之後依序為金塊的約柯奇（Nikola Jokic），他獲得112萬8962票，勇士的柯瑞（Stephen Curry）拿下103萬1455票；雷霆MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得到878621票，以及傷癒回歸的馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以76萬9362票名列前5。
值得注意的是，即將滿41歲的詹姆斯（LeBron James）目前只獲得53萬6555票，排名西區第9，落後愛德華（Anthony Edwards）、阿夫迪賈（Deni Avdija）和杜蘭特（Kevin Durant）。
東區方面，排名第2至第5名分別是76人馬克西（Tyrese Maxey）的107萬2449票，尼克布朗森（Jalen Brunson）的104萬601票，活塞康寧漢（Cade Cunningham）的100萬171票，以及騎士米契爾（Donovan Mitchell）的85萬1155票。
依照規定，球迷投票將占明星先發名單遴選的50%；現役球員投票與媒體評選各占25%。今年明星賽沒有區分位置，直接透過票數決定東西區5名先發球員。下一次投票更新時間則訂於1月6日公布。
至於全新的明星賽制也同步亮相，屆時將由兩支美國球員隊伍與一支國際球員隊伍（世界隊）進行循環賽，每場比賽12分鐘、共4場。
2026年明星賽將於台灣時間2月16日登場，地點是在快艇主場「Intuit Dome」。
