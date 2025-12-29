快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

NBA／重回老東家不給面子 球迷怒噴衛少「Westbrick」遭驅逐

聯合新聞網／ 綜合報導
「威少」衛斯特布魯克（右前）與場邊球迷爆發口角。 法新社
「威少」衛斯特布魯克（右前）與場邊球迷爆發口角。 法新社

今日，在湖人125：101大勝國王隊的比賽，重返老東家主場的國王後衛「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）卻沒有因此受到湖人球迷的禮遇。在比賽即將結束之際，威少與一名場邊席球迷爆發激烈口角衝突，隨後該名球迷遭到驅逐出場。

事件發生在比賽第四節還剩1分52秒時，當時教練進行了一次挑戰。而衛斯特布魯克在場邊與一名球迷發生激烈的口角衝突，最後該名球迷遭到驅逐出場。當時，這位球迷對衛斯特布魯克喊「Westbrick」，以此嘲諷他的投籃手感欠佳，就像投磚頭一樣生硬。

本場比賽，衛斯特布魯克作為先發後衛上場26分鐘，得到13分、5籃板、4助攻、2抄截。賽後，他超越傳奇球星威金斯（Dominique Wilkins），升至NBA歷史總得分榜第16位。

衛斯特布魯克在昨日國王擊敗獨行俠的比賽中，攻下21分、9助攻，將生涯助攻總數推進至10149次，正式超越魔術強森（Magic Johnson），獨居NBA史上助攻榜第7名。除了助攻里程碑外，衛斯特布魯克還在比賽中送出1次抄截，從而讓他成為史上第14位達成2000次抄截的球員。

衛斯特布魯克在本賽季開始前不到一週，與國王隊簽下了一份為期1年360萬美元（約新台幣1.1億）的底薪合約，他在31場比賽中的25場比賽擔任先發後衛，場均可以攻下14.6分、6.8籃板和7.2助攻，投籃命中率為43.1%，三分球命中率更是達到了生涯新高的36.1%。

Russell Westbrook 湖人 國王

相關新聞

NBA／狂轟生涯新高55分 雷納德率快艇斬東區龍頭喊開心

快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）今天對東區龍頭活塞隊火力全開，全場26投17中狂轟生涯新高55分，助隊...

NBA／飆55分平隊史選擇提前退場 雷納德坦言：不想為紀錄冒風險

在即將獨佔隊史單場得分紀錄的情況下，雷納德（Kawhi Leonard）卻選擇踩煞車，為的是把健康留給下一場比賽。洛杉磯快艇當家球星在 團隊至上的理念下，於週日以近乎「被要求自私」的方式，狂轟生涯新高

NBA／唐西奇、詹皇聯手轟59分 湖人拿國王開刀止3連敗

湖人隊揮別3連敗低潮，今天兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）面對國王...

NBA／柯瑞轟39分白搭 暴龍前鋒狂摘25籃板延長賽退勇士

勇士隊今天錯過奪勝機會，正規賽尾聲先被暴龍隊打出9：2的追平攻勢，延長賽更只得5分，儘管當家球星柯瑞（Stephen C...

NBA／重回老東家不給面子 球迷怒噴衛少「Westbrick」遭驅逐

今日，在湖人125：101大勝國王隊的比賽，重返老東家主場的國王後衛「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）卻沒有因此受到湖人球迷的禮遇。在比賽即將結束之際，威少與一名場邊席球迷爆發

NBA／雙向合約後衛成奇兵 湖人小將：在這聯盟就要有自信

湖人隊今天總算止住3連敗，除了兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）聯手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。