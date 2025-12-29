NBA／重回老東家不給面子 球迷怒噴衛少「Westbrick」遭驅逐

今日，在湖人125：101大勝國王隊的比賽，重返老東家主場的國王後衛「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）卻沒有因此受到湖人球迷的禮遇。在比賽即將結束之際，威少與一名場邊席球迷爆發激烈口角衝突，隨後該名球迷遭到驅逐出場。

事件發生在比賽第四節還剩1分52秒時，當時教練進行了一次挑戰。而衛斯特布魯克在場邊與一名球迷發生激烈的口角衝突，最後該名球迷遭到驅逐出場。當時，這位球迷對衛斯特布魯克喊「Westbrick」，以此嘲諷他的投籃手感欠佳，就像投磚頭一樣生硬。

A Laker fan was ejected for calling Russ “Westbrick” 😬 pic.twitter.com/B4lbzgUNuk — Lakers All Day Everyday (@LADEig) 2025年12月29日

本場比賽，衛斯特布魯克作為先發後衛上場26分鐘，得到13分、5籃板、4助攻、2抄截。賽後，他超越傳奇球星威金斯（Dominique Wilkins），升至NBA歷史總得分榜第16位。

衛斯特布魯克在昨日國王擊敗獨行俠的比賽中，攻下21分、9助攻，將生涯助攻總數推進至10149次，正式超越魔術強森（Magic Johnson），獨居NBA史上助攻榜第7名。除了助攻里程碑外，衛斯特布魯克還在比賽中送出1次抄截，從而讓他成為史上第14位達成2000次抄截的球員。

moving up the ranks 📈



Russ passes Dominique Wilkins to move to 16th on the all-time scoring leader list. pic.twitter.com/JSUBMjOhCx — Sacramento Kings (@SacramentoKings) 2025年12月29日

衛斯特布魯克在本賽季開始前不到一週，與國王隊簽下了一份為期1年360萬美元（約新台幣1.1億）的底薪合約，他在31場比賽中的25場比賽擔任先發後衛，場均可以攻下14.6分、6.8籃板和7.2助攻，投籃命中率為43.1%，三分球命中率更是達到了生涯新高的36.1%。

BREAKING: Russell Westbrook has surpassed Magic Johnson for No. 7 on the NBA’s all-time assists list. pic.twitter.com/EIh4ndu8E4 — Legion Hoops (@LegionHoops) 2025年12月27日