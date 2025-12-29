快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／雙向合約後衛成奇兵 湖人小將：在這聯盟就要有自信

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
湖人雙向合約後衛史密斯。 美聯社
湖人雙向合約後衛史密斯。 美聯社

湖人隊今天總算止住3連敗，除了兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）聯手攻下58分，成球隊125：101大勝國王隊的關鍵，板凳區還出現意想不到的第三得分點，簽下雙向合約的後衛史密斯（Nick Smith Jr.）上場24分鐘就攻下21分，成為紫金軍團今天的一大亮點。

湖人原本的第三得分點里夫斯（Austin Reaves）因左腿傷勢至少要缺陣4周，今天有史密斯補上火力空缺，前7投全部命中的他說：「在這個聯盟，你必須充滿自信，如果你沒自信，對手馬上就會看出來。」21歲的史密斯接續說，相信自己有能耐和對手最佳球員一較高下。

寫下24分大勝的湖人，今天6人得分兩位數，且是本季第一次四節比分都優於對手。

攻下34分的唐西奇說，自己和詹姆斯絕對是帶動球隊的核心，「等里夫斯回歸，就會是三人一起，我們需要展現我們的能耐，如果要做，我們就會全力以赴，團隊的人也會跟隨我們。我想今天就展現出每個人都全神貫注。」

延伸閱讀

NBA／湖人後衛傷病潮解方在這！ 雙向合約小將發威猛砍21分

NBA／唐西奇、詹皇聯手轟59分 湖人拿國王開刀止3連敗

NBA／柯瑞優於唐西奇？前NBA總教練點出「關鍵價值」

NBA／湖人慘敗詹姆斯直接離場 唐西奇認同教頭的重話批評

相關新聞

NBA／狂轟生涯新高55分 雷納德率快艇斬東區龍頭喊開心

快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）今天對東區龍頭活塞隊火力全開，全場26投17中狂轟生涯新高55分，助隊...

NBA／飆55分平隊史選擇提前退場 雷納德坦言：不想為紀錄冒風險

在即將獨佔隊史單場得分紀錄的情況下，雷納德（Kawhi Leonard）卻選擇踩煞車，為的是把健康留給下一場比賽。洛杉磯快艇當家球星在 團隊至上的理念下，於週日以近乎「被要求自私」的方式，狂轟生涯新高

NBA／唐西奇、詹皇聯手轟59分 湖人拿國王開刀止3連敗

湖人隊揮別3連敗低潮，今天兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）面對國王...

NBA／柯瑞轟39分白搭 暴龍前鋒狂摘25籃板延長賽退勇士

勇士隊今天錯過奪勝機會，正規賽尾聲先被暴龍隊打出9：2的追平攻勢，延長賽更只得5分，儘管當家球星柯瑞（Stephen C...

NBA／重回老東家不給面子 球迷怒噴衛少「Westbrick」遭驅逐

今日，在湖人125：101大勝國王隊的比賽，重返老東家主場的國王後衛「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）卻沒有因此受到湖人球迷的禮遇。在比賽即將結束之際，威少與一名場邊席球迷爆發

NBA／雙向合約後衛成奇兵 湖人小將：在這聯盟就要有自信

湖人隊今天總算止住3連敗，除了兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）聯手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。