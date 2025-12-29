NBA／雙向合約後衛成奇兵 湖人小將：在這聯盟就要有自信

湖人隊今天總算止住3連敗，除了兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）聯手攻下58分，成球隊125：101大勝國王隊的關鍵，板凳區還出現意想不到的第三得分點，簽下雙向合約的後衛史密斯（Nick Smith Jr.）上場24分鐘就攻下21分，成為紫金軍團今天的一大亮點。

湖人原本的第三得分點里夫斯（Austin Reaves）因左腿傷勢至少要缺陣4周，今天有史密斯補上火力空缺，前7投全部命中的他說：「在這個聯盟，你必須充滿自信，如果你沒自信，對手馬上就會看出來。」21歲的史密斯接續說，相信自己有能耐和對手最佳球員一較高下。

寫下24分大勝的湖人，今天6人得分兩位數，且是本季第一次四節比分都優於對手。

攻下34分的唐西奇說，自己和詹姆斯絕對是帶動球隊的核心，「等里夫斯回歸，就會是三人一起，我們需要展現我們的能耐，如果要做，我們就會全力以赴，團隊的人也會跟隨我們。我想今天就展現出每個人都全神貫注。」