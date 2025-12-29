快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

NBA／湖人後衛傷病潮解方在這！ 雙向合約小將發威猛砍21分

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人雙向合約球員史密斯。 美聯社
湖人雙向合約球員史密斯。 美聯社

在今日湖人125：101大勝國王隊的比賽中，除了詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）的亮眼發揮外，還有一人在板凳端扮演重要角色，他全場替補出戰近24分鐘便砍下21分，他是年僅21歲的雙向合約球員史密斯（Nick Smith Jr.）。

湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）、文森（Gabe Vincent）近期都遭遇傷勢困擾，而同樣身為後衛的史密斯，本場比賽再獲得主帥瑞迪克（JJ Redick）信任，他此役替補上場23分58秒，14投8中包含5顆三分彈，高效率砍下21分，另有3籃板、1助攻，提供重要火力支援，幫助球隊最終大比芬擊敗國王，中止近期3連敗低潮。

賽後，打出亮眼表現的史密斯表示，他目前最關注的是備戰，因為他知道自己在每場比賽中的角色都可能改變。即使不在輪換陣容中，他也會把每一天都當作隨時可能上場一樣。「我的狀態起伏不定，因為我簽的是雙向合約。所以今天可能打，明天可能兩場都打不了。所以只能走一步看一步，」史密斯在接受《ClutchPoints》採訪時說道：「我努力確保每天都像比賽日一樣認真對待。我努力確保在被叫到名字的時候，我的身體狀態已經達到最佳。而今晚就是這樣的一個夜晚。」

史密斯還在言語中透露對教練團的感激，「教練團非常信任我，讓我上場發揮自己的水平。我已經很久沒有感受到這種信任了，所以這對我幫助很大。」

21歲的後衛史密斯在2023年選秀以首輪第27順位加盟黃蜂，展開職業生涯，本季與湖人簽下雙向合約，先前曾在本月對太陽、暴龍分別拿下12分，對塞爾蒂克時拿下13分，而今天他再度證明自己砍下21分，技驚四座。

賽後，詹姆斯談到這位小老弟，他不禁稱讚道：「沒有人會對他得分的能力感到驚訝，他一直以來都是這樣。」至於湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）也同樣忍不住誇獎史密斯，「在今晚之前，他已經幫助我們贏下2場比賽，而今晚他也幫助我們贏球了。」

湖人 LeBron James Luka Doncic

相關新聞

NBA／狂轟生涯新高55分 雷納德率快艇斬東區龍頭喊開心

快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）今天對東區龍頭活塞隊火力全開，全場26投17中狂轟生涯新高55分，助隊...

NBA／飆55分平隊史選擇提前退場 雷納德坦言：不想為紀錄冒風險

在即將獨佔隊史單場得分紀錄的情況下，雷納德（Kawhi Leonard）卻選擇踩煞車，為的是把健康留給下一場比賽。洛杉磯快艇當家球星在 團隊至上的理念下，於週日以近乎「被要求自私」的方式，狂轟生涯新高

NBA／唐西奇、詹皇聯手轟59分 湖人拿國王開刀止3連敗

湖人隊揮別3連敗低潮，今天兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）面對國王...

NBA／柯瑞轟39分白搭 暴龍前鋒狂摘25籃板延長賽退勇士

勇士隊今天錯過奪勝機會，正規賽尾聲先被暴龍隊打出9：2的追平攻勢，延長賽更只得5分，儘管當家球星柯瑞（Stephen C...

NBA／重回老東家不給面子 球迷怒噴衛少「Westbrick」遭驅逐

今日，在湖人125：101大勝國王隊的比賽，重返老東家主場的國王後衛「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）卻沒有因此受到湖人球迷的禮遇。在比賽即將結束之際，威少與一名場邊席球迷爆發

NBA／雙向合約後衛成奇兵 湖人小將：在這聯盟就要有自信

湖人隊今天總算止住3連敗，除了兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）聯手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。