NBA／湖人後衛傷病潮解方在這！ 雙向合約小將發威猛砍21分

在今日湖人125：101大勝國王隊的比賽中，除了詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）的亮眼發揮外，還有一人在板凳端扮演重要角色，他全場替補出戰近24分鐘便砍下21分，他是年僅21歲的雙向合約球員史密斯（Nick Smith Jr.）。

湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）、文森（Gabe Vincent）近期都遭遇傷勢困擾，而同樣身為後衛的史密斯，本場比賽再獲得主帥瑞迪克（JJ Redick）信任，他此役替補上場23分58秒，14投8中包含5顆三分彈，高效率砍下21分，另有3籃板、1助攻，提供重要火力支援，幫助球隊最終大比芬擊敗國王，中止近期3連敗低潮。

NICK SMITH JR HASN'T MISSED!!! 7 FOR 7 pic.twitter.com/wr1t0guavy — Lakers Empire (@LakersEmpire) 2025年12月29日

賽後，打出亮眼表現的史密斯表示，他目前最關注的是備戰，因為他知道自己在每場比賽中的角色都可能改變。即使不在輪換陣容中，他也會把每一天都當作隨時可能上場一樣。「我的狀態起伏不定，因為我簽的是雙向合約。所以今天可能打，明天可能兩場都打不了。所以只能走一步看一步，」史密斯在接受《ClutchPoints》採訪時說道：「我努力確保每天都像比賽日一樣認真對待。我努力確保在被叫到名字的時候，我的身體狀態已經達到最佳。而今晚就是這樣的一個夜晚。」

史密斯還在言語中透露對教練團的感激，「教練團非常信任我，讓我上場發揮自己的水平。我已經很久沒有感受到這種信任了，所以這對我幫助很大。」

Nick Smith Jr:



"In this league, you gotta have confidence. If you don't, they're gonna go out there and see it right away. I feel like I can hoop with the best of them" pic.twitter.com/sKizqmeZCf — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) 2025年12月29日

21歲的後衛史密斯在2023年選秀以首輪第27順位加盟黃蜂，展開職業生涯，本季與湖人簽下雙向合約，先前曾在本月對太陽、暴龍分別拿下12分，對塞爾蒂克時拿下13分，而今天他再度證明自己砍下21分，技驚四座。

賽後，詹姆斯談到這位小老弟，他不禁稱讚道：「沒有人會對他得分的能力感到驚訝，他一直以來都是這樣。」至於湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）也同樣忍不住誇獎史密斯，「在今晚之前，他已經幫助我們贏下2場比賽，而今晚他也幫助我們贏球了。」