NBA／飆55分平隊史選擇提前退場 雷納德坦言：不想為紀錄冒風險

在即將獨佔隊史單場得分紀錄的情況下，雷納德（Kawhi Leonard）卻選擇踩煞車，為的是把健康留給下一場比賽。洛杉磯快艇當家球星在 團隊至上的理念下，於週日以近乎「被要求自私」的方式，狂轟生涯新高55分，率領洛杉磯快艇以112比99擊敗東區龍頭底特律活塞，也幫助球隊拉出本季最長的4連勝。

雷納德全場26投17中包含5記三分球，狂攻55分11籃板5抄截3阻攻，這是他加入聯盟14年以來首度單場至少拿到50分；值得注意的是，雷納德此戰17罰16中，這是他自12月1日對熱火之後，首次罰球失手，開季以來他僅失手3記罰球。

A MASTERPIECE FROM KAWHI LEONARD!



🖐️ 55 PTS (career-high)

🖐️ 11 REB

🖐️ 5 STL

🖐️ 3 BLK

🖐️ 5 3PM



That ties the Clippers franchise record for PTS in a game 🔥 pic.twitter.com/PMacnRiUxW — NBA (@NBA) 2025年12月29日

快艇近期的氣勢，與雷納德的得分爆發密不可分。此役他在主帥泰隆魯（Tyronn Lue）提醒已接近隊史單場得分紀錄後，仍選擇在第四節僅出賽6分鐘，並在比賽剩下不到1分鐘時退場，最終與隊友哈登（James Harden）並列隊史單場最高得分紀錄。

雷納德賽後坦言，自己更在意的是長遠狀況而非個人紀錄，「我跟教練說過，我寧願再多打一場比賽，也不想為了紀錄去冒風險。希望我們還能再贏一場，之後再遇到同樣的機會，一切順其自然。」

哈登則是打趣地表示，雷納德「終於」完成50分之夜，還大喊「double nickels」，但談到隊友的表現，語氣滿是敬佩， 「看他打球真的很美，效率高又毫不費力。他想去哪個位置就能去哪個位置，一旦站穩，那就只剩他把球投進而已。能看到他歷經這麼多傷病與努力後，重新做回自己，真的很棒。」

近年受膝傷困擾的雷納德，本季也曾因腳踝與足部問題缺席10場比賽，直到上週對湖人的勝利中，才首度單場出賽達40分鐘，並就此開啟連勝走勢。

「他終於恢復健康，也終於能上場足夠久，發揮真正的影響力。只要他健康，他就是聯盟最頂尖的球員之一，最近我們都看到了。」泰隆魯指出。

加上日前對休士頓火箭拿下41分，雷納德成為隊史第2位連續兩場主場至少40分的球員，與名將麥卡杜（Bob McAdoo）並列。此役雷納德第三節單節獨拿26分，卻也在該節罰丟唯一一球，不僅錯失獨佔隊史紀錄的一分，也讓自己連續64罰全中的隊史紀錄畫下句點。

雷納德透露，這段時間對他而言也是一種全新的轉變，「我其實更習慣分享球、帶動隊友，但教練希望我整場都保持侵略性。這也是我在進化的一部分，嘗試投更多三分球，讓自己的比賽方式更符合現在的聯盟。」

近4場比賽，雷納德場均可攻下39分，狀態與信心都來到高峰。