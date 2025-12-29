NBA／布朗連續9場飆破30+ 與「大鳥」共同霸榜綠軍隊史紀錄

「綠衫軍」塞爾蒂克今日客場挑戰拓荒者，卻在下半場被對手壓制，最後以108：114吞敗。儘管輸球令人沮喪，但布朗（Jaylen Brown）仍砍下37分，成為球隊為數不多的亮點，賽後他連續9場比賽得分破30，追平先前由綠軍傳奇「大鳥」柏德（Larry Bird）所保持的隊史紀錄。

上半場打完，塞爾蒂克以63：55取得8分領先，結果易籃後遭拓荒者打出一波31：22的攻勢反倒超前；倒了第四節比賽剩4分半時雙方打成平手，隨後塞爾蒂克發生多次失誤，讓拓荒者最後打出一波5比0攻勢超車，終場塞爾蒂克以6分之差飲恨。

本場比賽，布朗成為綠衫軍為數不多的得分火力來源，他全場上陣37分鐘，也砍下37分，外帶7籃板、4助攻。隊友西蒙斯（Anfernee Simons）攻下13分、懷特（Derrick White）得12分。賽後據統計，布朗已經連續9場比賽得分破30分，追平柏德寫下的隊史最長紀錄。

而根據塞爾蒂克球團數據指出，球隊最長連續30分場次為9場，目前由布朗、柏德共同「霸榜」，排名第2的則為「真理」皮爾斯（Paul Pierce）的7場。

本賽季在綠衫軍一哥泰托姆（Jayson Tatum）因右腳阿基里斯腱撕裂持續缺陣的情況下，布朗作為球隊陣中另一員砍分大將，正在一肩扛起球隊核心大任，平均可繳出29.4分、6.3籃板、4.9助攻的成績單，場均得分創生涯新高。