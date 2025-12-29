快訊

NBA／狂轟生涯新高55分 雷納德率快艇斬東區龍頭喊開心

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷納德轟出生涯新高55分。 路透社
快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）今天對東區龍頭活塞隊火力全開，全場26投17中狂轟生涯新高55分，助隊以112：99守護主場，5連敗後拉出一波4連勝。

雷納德過去最高單場得分是45分，這波4連勝對上火箭也有單場41分發揮，今天更是三節打完就拿下51分，第四節再追加4分，另有11籃板、5抄截和3阻攻的全能演出。

推高個人得分紀錄，雷納德表示感覺很棒，「我必須保持專注，維持平和的心態，因為我們只有一天休息時間，接下來兩周有很多比賽。」

「我會花一天來享受，也很開心我們獲勝了。」今天17罰16中的雷納德說。

快艇本季狀況不佳，目前還是西區倒數第三，不過今天碰東區龍頭，上半場在雷納德25分領軍下，最多領先達到20分；活塞第三節兩度追到個位數，但快艇再打出16：5攻勢，領先回到20分。

「大鬍子」哈登（James Harden）今天也有28分進帳，活塞以康寧漢（Cade Cunningham）27分最高。

55分也是快艇隊史最高得分紀錄，雷納德原本有機會打破這項哈登締造的紀錄，但他第四節最後仍決定下場，他表示寧可多打一場比賽而非冒險上場，「希望我們可以再贏下一場比賽，保持同樣狀況。」

雷納德光是第三節就轟下26分，不過唯一的罰球失手也發生在第三節，讓他連續罰球命中數停在隊史新高的64球。

雷納德提到，從沒有像第三節這樣的感覺，現在的自己更積極分享球給隊友，「但教練需要我整場比賽打得更積極，這只是我打法一項改變，試著投更多三分球，讓我的球風更適應現在的比賽。」

