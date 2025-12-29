NBA／「這總是會給我們帶來麻煩」 柯瑞指勇士落敗最大軟肋

勇士當家一哥柯瑞（Stephen Curry）今日在對暴龍的比賽全場狂砍39分，只可惜勇士在最後關頭延長賽僅拿5分，最終以127：141落敗。賽後，柯瑞在受訪時，解釋球隊從領先雙位數打到崩盤的原因，他指出，這當中的關鍵在於「籃板」的保護不足。

勇士隊在第三節表現出色，一度領先達13分之多，但暴龍軍團於隨後急起直追，末節尾聲先是被暴龍隊打出一波9：2的追平攻勢，將戰線拖至延長賽。到了延長賽勇士攻勢遭到封鎖，單節只得5分，反觀暴龍攻下19分，比賽打完勇士以14分之差遺憾落敗。

Stephen's got 39 points



🗳️ » https://t.co/UJvZISTyBR pic.twitter.com/s1wBvucvp0 — Golden State Warriors (@warriors) 2025年12月28日

砍下將近40分的柯瑞，成為了本場比賽的「悲情英雄」，他在賽後受訪時難掩失望地表示：「沒能贏球的感覺真不好受。我們一度領先，但卻沒能搶到籃板。失誤太多，對手加強了攻勢，而我們在比賽最後階段卻毫無辦法。」

「當然，他們打出了所有這些精彩的配合，搶到了球權、進攻籃板和額外的進攻機會，功不可沒。」柯瑞在回顧暴龍隊逆轉取勝的原因時說道。

暴龍前鋒巴恩斯（左）。 路透社

此外，他還將本場比賽暴龍勝利的X因子指向了前鋒巴恩斯（Scottie Barnes），他在比賽達成驚人的「超級大三元」數據，全場砍下23分、25籃板、10助攻，外帶3次抄截，投籃命中率為64.7%。柯瑞並指出，籃板球的保護不足，正是勇士隊的最大弱點。

柯瑞總結道：「我們不是那種每晚都能大比分領先、可以隨意揮霍、給對手額外進攻機會的球隊，那樣做總有一天會讓我們付出代價。」