NBA／鵜鶘、太陽上演火爆「全武行」 聯盟判決結果今出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
艾爾瓦拉多（右）與威廉斯（左）在比賽中爆發衝突。 路透社
昨日鵜鶘太陽的比賽，鵜鶘後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）與太陽中峰威廉斯（Mark Williams）在比賽第三節直接大打出手，裁判隨後將這兩名球員驅逐出場。今日，聯盟則公佈了針對此事件的判決結果，兩人皆被禁賽。

衝突發生在第三節剩下2分06秒時，艾爾瓦拉多在防守威廉斯時繞過掩護，被吹判犯規後情緒升溫，後與威廉斯發生爭執，當時威廉斯用手猛推艾爾瓦拉多的背部，隨後艾爾瓦拉多也不甘示弱，開始揮拳還擊，導致兩人上演互毆戲碼，以致雙方球員不得不將他們分開，裁判組隨後宣布將兩名球員驅逐出場，以免事態進一步惡化。

而今聯盟公佈對兩人的懲處，艾爾瓦拉多禁賽2場，而威廉斯則被禁賽1場，禁賽期間皆不支薪。公告部分內容寫道：「艾爾瓦拉多將於12月29日（美國時間）鵜鶘隊主場迎戰紐約尼克隊以及12月31日（美國時間）鵜鶘隊客場挑戰芝加哥公牛隊時執行禁賽。威廉斯將於12月29日（美國時間）太陽隊客場挑戰巫師隊時執行禁賽。」

太陽總教練歐特（Jordan Ott）在昨日賽後採訪時，談到了互毆事件，他表示：「我看到事情開始，然後突然之間所有人都捲了進來。我得回去看看影片，這感覺就像是睡眠不足，加上背靠背比賽的第二場，總會發生些什麼。」

鵜鶘 太陽

