NBA／霍姆葛倫29分助雷霆止敗 隊友讚：防守威力帶動快速轉換

雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）揮別先前對陣溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的不順陰霾，今天17投12中，攻下29分9籃板4阻攻，幫助球隊在下半場一舉拉開比分，以129比104大勝76人，終結近期2連敗。

「我認為我們在執行擋拆時順利找到了他，在區域防守中為他創造機會，也為他輸送了一些投籃空間，而他在單打回合裡面同樣表現優異。這對他來說這是一場全方位展現的出色比賽，他打得真的很棒。」雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）說。

維金斯（Aaron Wiggins）也稱讚霍姆葛倫的防守覆蓋力。「他今晚的防守無所不在，當他能輸出這種等級的表現時，會大幅提升我們全隊的防守，同時也有助於我們在進攻端能打出更多快速轉換。他在籃下的統治力對我們相當重要。」

Chet and Shai lead the way as OKC rides a strong second half to victory ⛈️



Chet: 29 PTS | 9 REB | 4 BLK

SGA: 27 PTS | 5 REB | 2 STL pic.twitter.com/gmXmKJ4Mm6 — NBA (@NBA) 2025年12月28日

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）同樣有高效率表現，13投10中、罰球9投7中，拿下27分、5助攻、2抄截，在球隊大比分領先情況下第四節提前休息。亞歷山大順利達成連續103場至少得到20分的紀錄。

威廉斯（Jalen Williams）貢獻14分、6助攻，維金斯和米契爾替補出發分別拿下15分、13分；雷霆此役團隊命中率高達57%，展現聯盟龍頭的進攻火力。結束連敗後，雷霆戰績提升至27勝5敗，持續領跑全聯盟。

比賽開局雷霆手感火燙，前9次出手全部命中，但馬克西（Tyrese Maxey）在上半場獨拿23分，讓76人緊咬比分，甚至在第二節剩下1分42秒時靠著一記三分球取得61比59領先。不過隨即亞歷山大中距離得手還以顏色，半場結束以64比62要回領先。

雷霆在關鍵的第三節狂轟38分，三節打完一口氣拉開16分差，為下半場的主導優勢奠定基礎。戴格諾賽後直言：「我們在下半場果斷提升壓迫強度和協防力道，讓對手進攻舉步維艱。這也為我們打開了整體攻擊節奏。」

值得一提的是，這是雷霆奪冠先發五虎亞歷山大、威廉斯、霍姆葛倫、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）、多特（Luguentz Dort）在本季合體的首場勝利。

76人主力中鋒安比德（Joel Embiid）因腳踝傷勢缺陣，陣中以馬克西（Tyrese Maxey）攻下28分為最高，喬治（Paul George）獲得12分。76人全場發生多達23次失誤，被雷霆利用轉化拿下31分。