就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

NBA／轉戰籃網得分破生涯新高 美媒分析波特身價飆升中

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網球星波特。 美聯社
今夏透過交易從金塊轉隊至籃網的波特（Michael Porter Jr.），在新東家打出了他的生涯代表作，場均得分創生涯新高25.8分。《ESPN》分析師、前NBA球員雷格勒（Tim Legler）則在近期上節目表示，波特的身價已逐漸提升，且傳出有多支季後賽勁旅有意角逐他。

雷格勒表示，與往年相比，波特的交易價值已經「徹底改變」，許多季後賽球隊現在都把他視為一位可以顯著提升球隊的得分能力的砍分好手。「根據我與他人的交談，我真的相信，這個人（波特）已經徹底改變了他的交易狀態，」雷格勒在《Bill Simmons》節目中說道。

他接著補充：「我認為人們之前都以為自己很了解波特。但從他現在在進攻端的火熱表現來看，我認為會有更多球隊，尤其是那些季後賽中游球隊，會看著他，然後說，『哇，要是能得到這種得分火力就好了。』」

本季，波特場均出賽33分鐘，可以攻下25.8分、7.4籃板、3.2助攻，三項數據均創生涯新高，投籃命中率為49.4%，三分球命中率為40.4%。不過，他目前場均失誤為2.3次，為急需改進的一個項目。

據先前報導所透露，目前多支球隊都對這位現年27歲的小前鋒表示出了興趣，包含勇士、活塞和公鹿等隊皆有意透過交易，得到波特這位砍分好手。

籃網

