NBA／暴龍中鋒群爆傷兵潮 急簽前魔術7呎「巨神兵」助陣

由於近期隊內多位中鋒受傷，今日根據《ESPN》報導，暴龍用1年約簽下27歲的中鋒班霸（Mo Bamba），他此前效力於G聯盟的鹽湖城星隊，場均有「雙十」的優異表現。

據班霸的經紀人、《Priority Sports》的巴特爾斯坦（Mark Bartelstein）和勒夫（Greer Love）向《ESPN》透露，班霸已同意與多倫多暴龍隊簽下為期1年的合約，具體金額等其他細節尚未公布。

Mo Bamba has agreed to sign a one-year deal with the Toronto Raptors, Mark Bartelstein of @PrioritySports and Greer Love tell ESPN. Bamba averaged 16.5 points and 12 rebounds in G League Salt Lake City and now brings needed size to Raptors frontcourt for his eighth NBA season. pic.twitter.com/git5ZYAlna — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年12月29日

上賽季班霸效力於快艇隊和鵜鶘隊，可惜未獲重用，在32場比賽中， 他獲場均12.9分鐘的上場時間，交出4.3分和4.5籃板的數據。今年他則轉至G聯盟猶他爵士的附屬球隊鹽湖城明星（Salt Lake City Stars）效力，整體表現不俗，場均可以攻下16.5分和12籃板。

在2018年NBA選秀會中，班霸被奧蘭多魔術隊以首輪第6順位項中，擁有頂級靜態天賦的他，身高213公分、體重105公斤，臂展更是達到恐怖的239公分。他職業生涯共打了364場比賽，場均得到6.8分和5.4個籃板。

目前以19勝14敗排在東區第4的暴龍隊，隊內主戰中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）因下背部受傷，近幾場比賽都高掛免戰牌；另一名大前鋒莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）近期因感冒而缺席賽事。