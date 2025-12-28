快訊

NBA／老鷹獲「濃眉」交易方案曝光 陣中一球星竟被排除在外

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠球星戴維斯。 路透社
獨行俠球星戴維斯。 路透社

近期根據美媒報導，老鷹隊對於交易獲得獨行俠球星「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）的可能性非常感興趣，可能的交易人選包含老鷹隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、2024屆狀元里薩歇（Zaccharie Risacher）等人。不過，讓人感到訝異的是，老鷹當家球星楊恩（Trae Young）竟不在討論名單之內。

NBA分析師海恩斯（Chris Haynes）首先提到，任何涉及老鷹隊的潛在交易都不會包括楊恩。相反地，獨行俠隊很可能會將重點放在這位老鷹隊的前狀元里薩歇身上，「如果交易最終達成，我被告知這筆交易不會涉及楊恩，達拉斯可能想要一些即將到期的合約、年輕球員和選秀權，而且很可能包括上賽季的狀元秀里薩歇。」他說道。

現年32歲的戴維斯，本賽季的收入為5410萬美元，明年將獲得5850萬美元的收入，並且在2027-28賽季他將獲得價值6280萬美元的球員選項。因此，倘若老鷹與獨行俠要完成此筆交易，除了里薩歇之外，勢必還要再端出能夠匹配其薪資的球員，據了解，波爾辛吉斯價值3070萬美元的到期合約很可能成為關鍵一環。至於原被視為「可交易」的老鷹當家主控楊恩，之所以不在這次的討論名單中，很可能是因為獨行俠陣中的後場戰力已經過於擁擠，像是厄文（Kyrie Irving）、羅素（D'Angelo Russell）、克里斯提（Max Christie）和艾克森（Dante Exum）等後衛，因此獨行俠傾向交易來前場球員而不是後場球員。

戴維斯目前正受右側腹股溝輕微拉傷的傷勢困擾，他本季至今只出戰了16場比賽，場均可攻下20.5分、10.9籃板、1.6火鍋。除了老鷹之外，活塞、暴龍和近其傳聞的勇士都是可能角逐戴維斯的有力球隊。

老鷹主控楊恩。 路透社
老鷹主控楊恩。 路透社

Anthony Davis Trae Young 老鷹

