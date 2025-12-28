NBA／連3場累積「110-40-40」 金塊約柯奇狂寫一票神記錄

金塊今日雖在末節慘遭魔術逆轉，最終以126：127遺憾吞敗，但當家球星「小丑」約柯奇（Nikola Jokic）依舊維持高檔表現，繳出34分、21籃板、12助攻的「超級大三元」數據。此外，他更在近期的連續3場比賽中累積達到110分、40籃板、40助攻，成為史上第一位達成這項「史詩級」壯舉的球員。

在上半場領先達14分的金塊，卻在易籃後遭到魔術的反撲。隨後，雙方在第四節展開廝殺，數次互換領先。在終場前11.9秒，金塊仍取得1分領先，但魔術射手貝恩（Desmond Bane）靠著切入要到犯規站上罰球線，他2罰全中反超比數。金塊最後一擊交由穆雷（Jamal Murray）操刀，在槍響前他在三分線前一步用一記後仰跳投將球投出，可惜未能命中，終場金塊以1分差輸球。

Another night, another RIDICULOUS showing for Nikola Jokić!



😮‍💨 34 PTS

😮‍💨 21 REB

😮‍💨 12 AST



The 8th 30/20/10 game of his career (2nd-most all-time behind Wilt's 16) 🤯 pic.twitter.com/2hzZrCX57Y — NBA (@NBA) 2025年12月28日

此役金塊一共5人得分上雙，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）攻下20分、絕殺失手的穆雷也有24分演出。至於約基奇此戰則是繳出34分、21籃板、12助攻的驚人數據，這是他生涯第8度完成「30-20-10」的超級大三元紀錄，為史上第2多，僅次上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）的16次。

除此之外，約柯奇還是史上第1位完成連續3場比賽轟破「110分、40籃板、40助攻」的球員。在12月24日對獨行俠比賽，約柯奇繳出29分、7籃板、14助攻；在聖誕大戰對陣灰狼時，他交出更恐怖的56分、16籃板、15助攻的表現。

在與灰狼比賽，約柯奇在延長賽一人獨拿18分，打破由勇士球星柯瑞（Stephen Curry）所創下包含季後賽在內的NBA史上延長賽最高得分紀錄；同時約柯奇也寫下聖誕大戰史上第3高得分紀錄，僅次於金恩（Bernard King）的60分和張伯倫的59分。

本賽季，約柯奇場均可繳出29.9分、12.4籃板、11.1助攻，與雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）一同被看好有望在本賽季角逐年度最有價值球員（MVP）獎項。

Nikola Jokic last three games:



34 PTS, 21 REB, 12 AST

56 PTS, 16 REB, 15 AST

29 PTS, 14 AST, 7 REB



39.7 PPG, 14.7 RPG, 13.7 APG pic.twitter.com/XMuuK73CGj — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 2025年12月28日