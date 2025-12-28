NBA／「騎士雙槍」將拆夥？名記稱葛蘭德目前不在交易名單上

克里夫蘭騎士本賽季戰績差強人意，目前戰績僅17勝16敗，這對坐擁全聯盟薪資總額第1的他們來說，顯然是令人失望的一個賽季。由於球隊戰績不如預期，加上個人數據下滑，騎士當家後衛葛蘭德（Darius Garland）一度成為交易市場的話題人物。但近日，據聯盟消息人士透露，目前沒有任何理由會發生交易，這代表或許目前有關葛蘭德的交易傳聞都只是「空穴來風」。

《The Stein Line》名記費雪（Jake Fischer）近日提到了有關葛蘭德的交易傳聞，他說：「灰熊替補控衛傑洛米（Ty Jerome）前隊友葛蘭德的交易傳聞一直很多，但對於這個冬天一直在交易模擬網站中輸入他（葛蘭德）名字的各位球迷來說，我只能說讓你們感到失望了。」

@JakeLFischer from @TheSteinLine has yet to hear “any credible rumblings about [Darius] Garland's availability”.



He notes that many teams are keeping a close eye on the situation and are “waiting for a green light to make firm trade offers for Garland or Jarrett Allen.” pic.twitter.com/ehrVPwWJSk — Cavs Wire (@cavs_wire) 2025年12月27日

葛蘭德自2019年選秀會首輪第5順位加盟騎士，便在新秀年打出場均破雙位數的不俗表現。在另一位球星米契爾（Donovan Mitchell）2022年從爵士轉隊至騎士後，由他們兩人所組成的後場雙槍，幫助騎士在近幾年打出競爭力，從原本重建中的隊伍，提升為具備充冠實力的勁旅。騎士更是在上賽季例行賽打出東區第1的戰績，並殺入季後賽，只可惜在次輪遭遇溜馬被1：4爆冷出局，連續2年在季後賽次輪止步。

到了本賽季，騎士的狀況開始呈現下滑趨勢，使得陣中多位球員包含葛蘭德等，成為可能被交易的人選之一。聯盟其他球隊當然都正在密切關注他們的動向，雖然葛蘭德的名字經常出現在交易傳聞中，但經聯盟消息人士強調，今年冬天球團還沒有任何實質進展。

本賽季，葛蘭德場均可交出17.3分、2.8籃板和7.1助攻；米契爾則是有著場均30.7分、4.6籃板與5.4助攻的表現。