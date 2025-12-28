NBA／尼克雙星合砍70分力擋老鷹 楊恩難堪回歸後還沒贏過

唐斯（Karl-Anthony Towns）繳出本季新高的36分外加16籃板，布朗森（Jalen Brunson）也攻下34分，兩人聯手帶領尼克在比賽尾聲頂住老鷹反撲，驚險地以128比125帶走勝利；尼克在最近11場比賽中拿下9勝，持續緊逼龍頭活塞。

唐斯此役站上罰球線18次命中17球，成為尼克穩住比分的重要關鍵。不過比賽最後時刻仍高潮迭起，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）在剩下48秒時完成抄截並上籃得手，幫助老鷹以125比124反超。

最後關鍵時刻，阿努諾比（OG Anunoby）先是兩罰俱中替尼克要回領先，隨後在楊恩（Trae Young）傳球失誤時完成抄截，再補上兩記罰球，徹底鎖定勝局。

TOWNS & BRUNSON SHINE IN THE KNICKS' WIN 🤩



KAT: 36 PTS | 15 REB | 3 3PM

Brunson: 34 PTS | 5 AST | 4 3PM



NYK is 9-2 in their last 11! pic.twitter.com/OfULzrAcEo — NBA (@NBA) 2025年12月28日

楊恩在前一晚對熱火拿下30分、7助攻後，本場在背靠背出賽情況下僅得到9分、10助攻，這也是他右膝內側副韌帶扭傷、缺席21場後首次連續出賽，狀態明顯受影響。

對楊恩更難堪的情況是，自他傷癒復出以來，球隊還沒有贏過，目前吞下6連敗，戰績跌至東區第10；此外老鷹主場近期5戰全敗，整體主場戰績滑落至5勝11敗，狀況相當低迷。

除了雙星發揮外，阿努諾比獲得15分10籃板5助攻3抄截，布里吉斯（Mikal Bridges）14分8助攻。尼克靠著強勢的禁區表現掌控局面，籃板數取得56比38大幅領先。

KNICKS GET THE STOP AND SECURE THE WIN!



THEY MOVE TO 22-9 AND 9-2 IN THEIR LAST 11 👀 pic.twitter.com/9RQ9rGGkNO — NBA (@NBA) 2025年12月28日

尼克這場比賽輪休因右腳踝扭傷缺陣的前鋒哈特（Josh Hart），後衛麥克布萊德（Deuce McBride）也因左腳踝扭傷未能上場。尼克總教練布朗（Mike Brown）賽前表示，希望不要被迫拉長主力球員上場時間，最終由來自法國的新秀迪亞瓦拉（Mohamed Diawara）頂替先發。

老鷹陣中表現最亮眼的當屬歐康古（Onyeka Okongwu），他攻下31分、14籃板；。強森（Jalen Johnson）則繳出準大三元的20分、12助攻、9籃板，連續第13場完成雙十，不過他在比賽最後1分鐘提前犯滿離場。