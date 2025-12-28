NBA／垃圾時間還扣籃！字母哥引爆衝突 反嗆：我們為生存而戰

公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在因傷缺席8場比賽後，於今日對公牛的賽事復出，在他全場29分的領銜下，幫助公鹿112：103終結公牛近期的5連勝。不過，在比賽最後勝負已定的讀秒時刻，安戴托昆波卻無視淺規則，送上一記羞辱意圖極強的灌籃，成為引爆雙方在賽後衝突的導火索。

安戴托昆波自12月初因右小腿拉傷而缺陣數場比賽，在他缺席的8場比賽中，公鹿隊戰績為2勝6敗，隨後排名跌至東區第11名。不過，今天比賽他傷癒復出全場上場25分鐘，砍下29分、8籃板，外帶1抄截和1火鍋，帶領球隊從開局到末節一路領先，最終9分之差輕取公牛。

Bulls were livid after Giannis' windmill dunk to end the game.



Antetokounmpo just walked away like nothing happened 😂pic.twitter.com/cqeg2jxbN6 — NBA Memes (@NBAMemes) 2025年12月28日

雖然作為本場比賽贏球的功臣，但是，安戴托昆波卻在賽後成為該場比賽的爭議人物，該爭議點發生在第四節比賽接近尾聲、勝負大致抵定的情況下，安戴托昆波無視潛規則，從後場一路帶球推進至前場，在無人防守的情況下完成一記「大風車式」的爆扣，此舉激怒了公牛主場的球員和球迷，兩隊更在賽後球場上互相推擠、叫罵，顯示對於這記「違反潛規則」的扣籃仍耿耿於懷，最後在工作人員的勸阻下，球員們才返回各自休息室。

「我們現在東區排名第11，我們必須繼續尋找自己的定位，」安戴托昆波在賽後受訪時說：「如果這意味著最後時刻要拼得更凶狠一些，那就這樣做吧。我們又不是衛冕冠軍。我們為什麼要拖到比賽結束，講究尊重和公平競爭？我們現在是在為生存而戰。」

在今日比賽賽前，安戴托昆波場均數據為28.9分、10.1籃板和6.1助攻，投籃命中率為63.9%。當他出賽時，公鹿隊的戰績為10勝8負；而當他缺席時，公鹿隊的戰績則為3勝11負，顯示他對於球隊仍是不可或缺的重要人物。

Giannis:"I've been 13 years in the league. If we keep on losing, probably half of the team not going to be here. We're not going to make the playoffs.... And if [a windmill dunk] is what has to happen for everybody to wake up and understand we're fighting for our lives, so be it" https://t.co/XrAenw6G5w — Jamal Collier (@JamalCollier) 2025年12月28日