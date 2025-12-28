NBA／溫班亞瑪重返先發轟32分 馬刺遭爵士外線狙擊終結8連勝

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪重回先發卻是無緣延續連勝氣勢。 美聯社
猶他爵士雖然戰績屬於後段班，但繼昨天主場力退活塞之後，今天「背靠背」趕往聖城作客，如此兵疲馬困依然發揮出色的外圍火力，以127比114力壓對手，一舉終結馬刺近期8連勝，連續兩天斬落東西區兩支新興強權。

馬卡南（Lauri Markkanen）此戰攻下29分，喬治（Keyonte George）挹注28分6助攻5籃板，成為爵士守住勝利的兩大功臣。

馬刺當家少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在歷經連續7場替補後，總算重返先發陣容，在27分42秒的上場時間內繳出32分、7籃板、5阻攻與3助攻的全能成績，然而還是無力回天。

這場比賽在第二節中段出現轉折，爵士取得領先後便未再讓出優勢，最多曾拉開至17分。第三節期間，爵士的領先始終維持在10分以上，直到第四節馬刺才展開反撲。溫班亞瑪在第四節初段快攻中一路加速，完成一記氣勢十足的單手爆扣，隨後罰球命中，將比分追至104比101，時間剩下8分49秒，一度讓比賽再起波瀾。不過爵士隨即穩住陣腳，成功守下。

爵士無視連續作戰疲勞，團隊命中率衝到54.2%，三分球37投17中，可說市對馬刺造成巨大傷害。克雷頓（Walter Clayton Jr.）替補輸出17分，諾基奇（Jusuf Nurkic）也有16分進帳。

馬刺除了溫班亞瑪外，強森（Keldon Johnson）攻下27分、10籃板，卡索爾（Stephon Castle）20分，不過球隊少了因左側內收肌緊繃缺陣的福克斯（De'Aaron Fox），進攻輪轉仍受影響。特別是三分外線，馬刺全場44投僅10中，與爵士形成明顯落差

此戰也是馬刺6週以來首度連續在主場出賽，過去34天中有28天在客場奔波，還包括於拉斯維加斯進行的NBA盃四強與冠軍戰。馬刺最終在NBA盃冠軍戰不敵紐約尼克，但該賽事不列入例行賽戰績與個人數據。

馬刺結束近期的8連勝高潮，由於金塊也落敗，馬刺依然維持西區第2名席次。

