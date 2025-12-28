快訊

NBA／魔術貝恩關鍵罰球逆轉金塊！布萊克飆新高38分 約柯奇大三元做白工

聯合新聞網／ 綜合外電報導
貝恩最後6.9秒命中逆轉戰局的致勝罰球。 法新社
貝恩最後6.9秒命中逆轉戰局的致勝罰球。 法新社

奧蘭多魔術在主場上演戲劇性逆轉秀，在全場最多落後17分且第四節也一度落後兩位數分差的劣勢下，靠著貝恩（Desmond Bane）最後6.9秒兩罰命中，反以127比126力退金塊，

布萊克（Anthony Black）此役手感火燙，命中7記三分球狂轟38分，雙雙寫下生涯新高；貝恩24分6助攻。

卡特（Wendell Carter Jr.）挹注18分，達席爾瓦（Tristan da Silva）貢獻17分，班凱羅（Paolo Banchero）則拿下12分，魔術成功逆襲讓金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）本季第16次「大三元」最終化為做白工。

約柯奇全場攻下34分、抓下本季新高21籃板，並送出12次助攻，完成生涯第180次大三元，距離史上第2多的「大O」羅伯森（Oscar Robertson）僅差1次。

比賽第四節高潮迭起，雙方出現9次互換領先、6度戰成平手。金塊在第四節初一度取得11分領先，但魔術隨即回敬攻勢，在剩下5分39秒時反超為111比105。之後雙方你來我往，終場前1分47秒，金塊靠著約柯奇與小哈德威（Tim Hardaway Jr.）的連續得分一度以120比117超前。

關鍵時刻布萊克先是命中短跳投，隨後完成抄截快攻上籃，讓魔術在最後1分06秒再度要回領先。終場前11.9秒，卡特在跳球後對約柯奇犯規，讓他兩罰命中，金塊再度以1分領先。

不過最後6.9秒，貝恩（Desmond Bane）成功製造犯規並穩穩兩罰全進，幫助魔術取得關鍵分數，穆雷（Jamal Murray）雖有24分進帳，卻在終場前壓哨的21呎遠後仰跳投未能命中，勝負就此底定。金塊在取得客場11連勝之後，近兩次在達拉斯和奧蘭多吞下2連敗。

上半場金塊曾以62比48領先，第三節初段甚至擴大至70比53，但魔術隨後打出14比2攻勢追回氣勢。全場關鍵差異在失誤控制，金塊發生16次失誤，被魔術轉化為27分；反觀魔術只出現6次失誤，僅讓金塊拿到4分，成為逆轉勝的重要因素。

