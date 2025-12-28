NBA／杜蘭特三節30分率火箭大勝 騎士教頭：感覺首節打完就投降

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特。 路透社
休士頓火箭日前才在不敵快艇的比賽中因為低迷的表現，導致杜蘭特（Kevin Durant）整個第四節都未獲上場機會，不過僅僅4天後，火箭卻以完全不同的姿態強勢反彈。週六晚間在主場豐田中心，火箭火力全開，以117比100大勝克里夫蘭騎士，杜蘭特同樣沒有在第四節登場，但原因已不再是表現不佳，而是勝負早早底定。

繼耶誕大戰痛宰湖人後，杜蘭特今天主場迎戰騎士僅用三節就攻下30分，另有7助攻、4籃板，率領火箭從第二節起一路掌控戰局，下半場全程維持雙位數領先，最終以117比100大勝。

此役火箭少了因小腿緊繃缺陣的明星中鋒申根（Alperen Şengün），但整體進攻火力絲毫未受影響。

第三節成為比賽轉捩點，火箭在此節打出一波15比0的猛烈攻勢，將原本12分的領先一口氣擴大至27分。這段時間杜蘭特貢獻5分，史密斯（Jabari Smith Jr.）同樣拿下5分，謝普得（Reed Sheppard）命中三分球，亞當斯（Steven Adams）也在禁區補上一球，團隊多點開花，讓騎士無力招架。

由於差距過大，火箭多名主力整個第四節作壁上觀，騎士雖在末節以37比27追回些許分數，但全場最多曾落後31分，始終未能真正威脅比賽結果。火箭目前戰績來到19勝10敗，排名壓過湖人和灰狼，來到西區第4。

除了杜蘭特，謝普得替補繳出18分、8助攻，史密斯也有15分進帳，連續第5場至少拿下15分，追平生涯紀錄。頂替申根先發的亞當斯則貢獻9分、8助攻，穩定撐起禁區，湯普森（Amen Thompson）13分9籃板4助攻。

騎士陣中以替補的泰森（Jaylon Tyson）表現最為亮眼，攻下23分並抓下生涯新高14個籃板，米契爾（Donovan Mitchell）全場沒有獲得1次罰球，17投7中只得到16分，騎士近7戰吞下第5敗，排名已經落到東區第8。

騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）賽後直言，球隊從開賽就處於下風，「我很少這樣說，但我覺得比賽在第一節就結束了。」他指出，騎士首節就出現8次失誤，「我們根本還沒準備好面對這場戰鬥。」

比賽一開始，火箭便展現侵略性，在首節末段打出14比2的攻勢，其中杜蘭特個人包辦9分，將領先拉開至28比16。第二節騎士一度追近至2分差，但火箭隨即回敬12比2的攻勢，謝普得連續兩記三分球再次拉開比分。

上半場結束前，火箭再打出一波8比0，帶著16分優勢進入休息室，也為這場大勝奠定勝基。

