強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

接獲富邦不續約通知 Populady寶兒淚崩「真的很難過」

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

NBA／在板凳被冰到懷疑人生 傳庫明加對柯爾調度「非常失望」

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加。 美聯社
勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在隊內的角色逐漸被邊緣化，特別是從先前他傷癒復出後的幾場比賽來看，其上場時間大幅銳減。依照名記海恩斯（Chris Haynes）的說法，由於多次爭取上場機會未果，庫明加與勇士主帥柯爾（Steve Kerr）之間的關係已出現裂痕。

雖然庫明加曾在賽季初向外界澄清，他與柯爾並沒有不合。但近期從海恩斯的說法來看，庫明加本賽季的心境從原本季初「信心滿滿」轉為「非常沮喪」，其中很大一部分原因在於他的上場時間被大幅縮減。據了解，他曾多次與柯爾會面，但這些會面並沒有為他在輪換陣容中爭取明確或穩定的角色。

勇士主帥柯爾。 路透社
庫明加將在明年的1月15日之後獲「可交易」資格，他在9月底與勇士簽下了一份為期2年、價值4850萬美元的續約合同，結束了長達數個月與球團的糾葛。然而，從多方消息來源來看，庫明加極有可能在交易截止日期後離開勇士隊。

現年23歲的庫明加，在場上位置主打前鋒，在本賽季18次出場中，場均上場24.8分鐘，得到 11.8分、6.2籃板和2.6助攻。

而勇士隊正努力確保季後賽席位，他們目前以16勝15敗的戰績位列西區第8。對他們來說，比起給予庫明加更多上場時間磨練球技，眼下更為重要的是鞏固球隊的戰績，並發揮陣中老將柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）等球星的餘熱，去爭取他們生涯最後一座的總冠軍。

