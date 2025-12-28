NBA／太陽鵜鶘爆發互毆衝突 主帥談防守強硬態度：我們犯規不會少

昨天擊敗鵜鶘的太陽，今天雙方「背靠背」繼續再戰，結果過程中火藥味十足，特別是在第三節，中鋒威廉斯（Mark Williams）更是和後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）爆發互毆肢體衝突，雙雙遭到驅逐出場，導致現場氣氛一度緊繃，聯盟後續是否開罰或追加禁賽仍有待公佈。

此番衝突發生在第三節剩下2分06秒時，艾爾瓦拉多在防守威廉斯時繞過掩護，被吹判犯規後情緒升溫，雙方隨即出現推擠與揮拳動作，裁判與隊友立刻上前將兩人分開。

JOSE ALVARADO VS MARK WILLIAMS



FEATHER WEIGHT VS HEAVY WEIGHT BOUT pic.twitter.com/2H80S9mB42 — Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) 2025年12月28日

經回放檢視後，裁判判定兩人皆領到打架技術犯規，直接遭到驅逐，艾爾瓦拉多另在衝突前被記一次個人犯規。

威廉斯此役原本因右膝傷勢管理被列為出賽存疑，最終獲准上場，這也是他本季首次連續出賽。遭驅逐前，他僅出賽11分鐘，便拿下10分、8籃板。至於艾爾瓦拉多則是替補出賽14分鐘，貢獻7分、3助攻與2抄截。

太陽和鵜鶘爆發衝突。 路透社

儘管少了威廉斯，太陽仍穩住陣腳，最終以123比114擊敗鵜鶘，本季他們對戰已經取得3連勝，同時也靠著這波3連勝，戰績提升至18勝13敗，繼續緊追火箭；鵜鶘吞下3連敗，戰績跌至8勝25敗，重回西區墊底。

布克（Devin Booker）攻下全隊最高20分，威廉斯退場後，伊戈達羅（Oso Ighodaro）挺身而出，替補出賽29分鐘拿下8分、10籃板，成功填補禁區空缺。

布魯克斯（Dillon Brooks）得到18分，格里斯佩（Collin Gillespie）17分7籃板7助攻；太陽全隊共7人得分達雙位數，古德溫（Jordan Goodwin）進帳16分9籃板4助攻。

太陽和鵜鶘爆發衝突。 美聯社

延續前一晚太陽在紐奧良取勝時的狀態，兩隊比賽整體節奏與肢體強度都相當激烈。太陽總教練奧特（Jordan Ott）賽後再度強調全隊防守態度，「我們不會是一支犯規次數很少的球隊，我們會在合法的極限內投入防守，這一定是會付出代價。」他也坦言，鵜鶘下半場防守強度明顯提升，「那完全是不同層級的比賽。」

艾爾瓦拉多向來以纏鬥型防守聞名，並不畏懼場上衝突。早在2022年季後賽效力鵜鶘時，他就曾與當時太陽後衛保羅（Chris Paul）多次爆發摩擦，如今即便保羅已不在陣中，雙方火藥味依舊濃厚。

「他們真的對我們窮追猛打，幸好我們還是找到了辦法去應對。」奧特說。