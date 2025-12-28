NBA／重組無詹皇的新隊型？美媒看衰湖人 「奪冠窗口」已關閉
洛杉磯湖人隊本賽季初雖打出亮眼表現，目前戰績19勝10敗排在西區第4。不過，他們近期卻遭遇3連敗低潮，遭到《ESPN》分析師馬克斯（Bobby Marks）吐槽，認為他們跟勇士一樣，皆已失去在本賽季奪冠的希望。
馬克斯美國時間週六在《SiriusXM NBA》電台節目中盤點本季湖人隊的整體戰力，並對球隊的現狀發表了直言不諱的看法。馬克斯將湖人的處境與勇士隊進行了比較，和湖人相同，勇士隊也是一支「老將雲集」的球隊。在他看來，湖人目前的低迷狀態不只是暫時的，而是更深層問題的徵兆。
他說：「他們的處境和金州勇士隊有點類似。這些球隊的奪冠窗口基本上已經關閉了，對吧，這是殘酷的現實。」
接著，馬克斯補充：「那麼，你該怎麼辦？你是出去交易一兩個選秀權和一些到期合同，然後零零碎碎地補強到賽季結束？還是順其自然，可能打進附加賽，然後可能首輪就被淘汰，或者乾脆不進附加賽，然後在休賽期重整旗鼓，嘗試組建一支沒有詹姆斯（LeBron James）的球隊？」
隨後馬克斯發表了他對湖人問題的解方，他認為，唯有透過「長期重建」才有可能讓湖人隊能夠在競爭激烈的西區勝出，特別是面對進攻更強勢的雷霆、灰狼，湖人先發後衛如唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）的外圍防守難以抵擋上述隊伍後衛球員的強勢切入；替補上來的防守組又難以在進攻端貢獻足夠火力，這使得湖人面臨兩難的處境。「這就是他們現在的現狀，他們的陣容裡沒有運動能力出色的球員，沒有防守能力，沒有突破能力，沒有衝擊籃框的能力等。這就是這支球隊面臨的挑戰。」馬克斯說。
雖然湖人隊的戰績從帳面上看依然強勁。但從近期敗給快艇、太陽和火箭的比賽內容來看，防守端的問題、缺乏籃下壓迫性以及輪換陣容中運動能的不足，是目前湖人隊急需改善的問題。
