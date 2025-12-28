NBA／重組無詹皇的新隊型？美媒看衰湖人 「奪冠窗口」已關閉

洛杉磯湖人隊本賽季初雖打出亮眼表現，目前戰績19勝10敗排在西區第4。不過，他們近期卻遭遇3連敗低潮，遭到《ESPN》分析師馬克斯（Bobby Marks）吐槽，認為他們跟勇士一樣，皆已失去在本賽季奪冠的希望。

馬克斯美國時間週六在《SiriusXM NBA》電台節目中盤點本季湖人隊的整體戰力，並對球隊的現狀發表了直言不諱的看法。馬克斯將湖人的處境與勇士隊進行了比較，和湖人相同，勇士隊也是一支「老將雲集」的球隊。在他看來，湖人目前的低迷狀態不只是暫時的，而是更深層問題的徵兆。

他說：「他們的處境和金州勇士隊有點類似。這些球隊的奪冠窗口基本上已經關閉了，對吧，這是殘酷的現實。」

“This is who they are right now.”@BobbyMarks42 tells @BGeltzNBA and @SamMitchellNBA the Lakers aren’t good enough to compete for a championship this season. pic.twitter.com/B7dua5yCA0 — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) 2025年12月27日

接著，馬克斯補充：「那麼，你該怎麼辦？你是出去交易一兩個選秀權和一些到期合同，然後零零碎碎地補強到賽季結束？還是順其自然，可能打進附加賽，然後可能首輪就被淘汰，或者乾脆不進附加賽，然後在休賽期重整旗鼓，嘗試組建一支沒有詹姆斯（LeBron James）的球隊？」

隨後馬克斯發表了他對湖人問題的解方，他認為，唯有透過「長期重建」才有可能讓湖人隊能夠在競爭激烈的西區勝出，特別是面對進攻更強勢的雷霆、灰狼，湖人先發後衛如唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）的外圍防守難以抵擋上述隊伍後衛球員的強勢切入；替補上來的防守組又難以在進攻端貢獻足夠火力，這使得湖人面臨兩難的處境。「這就是他們現在的現狀，他們的陣容裡沒有運動能力出色的球員，沒有防守能力，沒有突破能力，沒有衝擊籃框的能力等​​。這就是這支球隊面臨的挑戰。」馬克斯說。

雖然湖人隊的戰績從帳面上看依然強勁。但從近期敗給快艇、太陽和火箭的比賽內容來看，防守端的問題、缺乏籃下壓迫性以及輪換陣容中運動能的不足，是目前湖人隊急需改善的問題。

🚨 No sugarcoating on Christmas Day.

After a 119–96 loss to the Rockets, JJ Redick called out the Lakers’ effort, saying the team “doesn’t care enough to do the things necessary.” Third straight blowout—and the alarm bells are loud. pic.twitter.com/FDAQWvj4lh — Powcast Sports (@POWCASTSPORTS) 2025年12月27日