日圓甜甜價快沒了？ 專家預測：明年這時間點升到140

東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝

美國企業驚爆破產潮！這產業是最大受災戶 蒸發逾7萬職缺

NBA／衛少助攻超越魔術強森 附加2000抄截紀錄比肩喬丹、詹皇

聯合新聞網／ 綜合外電報導
衛斯特布魯克。 美聯社

沙加緬度國王在主場以113比107擊敗達拉斯獨行俠，37歲老將「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）此役不僅攻下21分，還以9次助攻將生涯助攻總數推進至10149次，正式超越魔術強森（Magic Johnson），獨居NBA史上助攻榜第7名，成為贏球最大功臣。

衛斯特布魯克下一個追趕的助攻目標將是傑克森（Mark Jackson）的10334次和奈許（Steve Nash）的10335次，有機會在今年賽季結束後，將個人助攻榜名次提升至史上第5名。

除了助攻里程碑外，衛斯特布魯克還在比賽中送出1次抄截，從而讓他成為史上第14位達成2000次抄截的球員；報導指出，衛斯特布魯克成為「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）之後史上第2位達成「25000分、2000次抄截」的後衛，同時也是詹姆斯（LeBron James）之後，史上第2位達成「25000分、10000次助攻、2000次抄截」的球員。

衛斯特布魯克目前生涯總得分累積來到26659分，再拿10分就能超越威金斯（Dominique Wilkins），排名上升到歷史得分榜第16名

國王在上半場就拉開兩位數領先分差，雖然對手一度追近，但第三節他們轟出一 波攻勢，重新拉大差距；即便獨行俠第四節曾追到洛後4分，但隨著德羅展（DeMar DeRozan）穩穩兩罰命中，國王還是鎖定勝利，取得近13場比賽中的第3勝。

