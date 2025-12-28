NBA／傳奇控衛保羅下一站在哪裡？ 美媒曝「關鍵」時間點
40歲的傳奇控衛保羅（Chris Paul）此前與快艇鬧不合分道揚鑣，目前他的下一站在哪仍是未知數。根據美媒最新報導指出，快艇球團和聯盟內人士正在權衡各種方案，可能要等到明年的2月5日交易截止日後才會有結果出爐。
根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）表示，保羅生涯的下一站仍無法確定，很可能要等到明年2月5日交易截止日期臨近時才能找到新東家。也因此，該日期是決定他職業生涯最終篇章的關鍵里程碑。
文中還揭露，目前球團正在考慮的一種方案是，保羅可能會被納入快艇隊的一筆更大的交易中，然後被接收他的球隊裁掉，這樣他就有機會以自由球員的身份選擇他在NBA的最後一個目的地。
上賽季效力馬刺隊的保羅，於休賽季重返快艇，簽下一筆1年、360萬美元的合約，並宣布將在本賽季結束後退休。本以為看似重返昔日打響名號之地，將為其職業生涯畫下完美句點，然而，本季由於球隊戰績低迷、與管理層發生爭執等因素，保羅最終無預警遭球隊開除，引發外界一片嘩然。
據了解，目前保羅仍在快艇隊的球員名單中，但他已與球隊分道揚鑣。保羅在本賽季效力快艇的16場比賽中，場均僅上場14.3分鐘，得到2.9分、1.8籃板和3.3助攻。
