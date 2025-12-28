NBA／約柯奇低調看待耶誕大戰史詩紀錄 透露本季個人一大轉變

金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）在耶誕大戰繳出史詩般偉大紀錄，全場狂轟56分、16籃板、15助攻，成為首位達成如此數據的球星，幾乎以一己之力主宰比賽走向，再度為自己的傳奇履歷添上一筆。

其中在延長賽，約柯奇一人獨拿18分，打破柯瑞（Stephen Curry）所創下包含季後賽在內的NBA史上延長賽最高得分紀錄，同時也讓約柯奇寫下耶誕大戰史上第3高得分紀錄，僅次於金恩（Bernard King）的60分和張伯倫（Wilt Chamberlain）的59分。

不過，對於這項歷史里程碑，約柯奇本人態度依舊低調。他在賽後受訪時淡然表示：「我只是打了一場好球，就這樣而已。」展現一貫務實作風。

NIKOLA JOKIĆ WITH VIDEO GAME STATS ON CHRISTMAS DAY 🤯



🃏 56 PTS

🃏 16 REB

🃏 15 AST

🃏 2 BLK

🃏 4 3PM



THE FIRST 55/15/15 GAME IN NBA HISTORY 🚨 pic.twitter.com/8LPXlFWO6V — NBA (@NBA) 2025年12月26日

談到外界熱議的金塊與灰狼之間是否存在「宿敵關係」，約柯奇也不以為然。他直言並不相信有所謂的對抗情結，「老實說，我不覺得真的有什麼『宿敵』存在，對我來說這就是另一場比賽而已。他們是一支很難擊敗的球隊，而且從不輕言放棄。」

約柯奇進一步肯定對手的韌性，同時也強調球隊自身的信念。「這支球隊真的不會放棄，這句話我已經說到快變得無聊了。但我們相信自己，在短短30秒內打出一波6比0，讓比賽出現轉機。即使少了幾名隊友，我們仍然奮戰了整整53分鐘。」

此外，約柯奇也透露了自己與上季相比的一項改變，那就是調整與裁判互動的方式。「我停止和裁判爭論了，因為我不想在無法改變的事情上失去冷靜與專注力。」約柯奇表示。