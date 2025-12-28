快訊

私中備戰／小六寒假淪刷題地獄 模考特訓班能助升學？

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

NBA／約柯奇低調看待耶誕大戰史詩紀錄 透露本季個人一大轉變

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇在耶誕大戰繳出史詩般偉大紀錄。 路透社
約柯奇在耶誕大戰繳出史詩般偉大紀錄。 路透社

金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）在耶誕大戰繳出史詩般偉大紀錄，全場狂轟56分、16籃板、15助攻，成為首位達成如此數據的球星，幾乎以一己之力主宰比賽走向，再度為自己的傳奇履歷添上一筆。

其中在延長賽，約柯奇一人獨拿18分，打破柯瑞（Stephen Curry）所創下包含季後賽在內的NBA史上延長賽最高得分紀錄，同時也讓約柯奇寫下耶誕大戰史上第3高得分紀錄，僅次於金恩（Bernard King）的60分和張伯倫（Wilt Chamberlain）的59分。

不過，對於這項歷史里程碑，約柯奇本人態度依舊低調。他在賽後受訪時淡然表示：「我只是打了一場好球，就這樣而已。」展現一貫務實作風。

談到外界熱議的金塊與灰狼之間是否存在「宿敵關係」，約柯奇也不以為然。他直言並不相信有所謂的對抗情結，「老實說，我不覺得真的有什麼『宿敵』存在，對我來說這就是另一場比賽而已。他們是一支很難擊敗的球隊，而且從不輕言放棄。」

約柯奇進一步肯定對手的韌性，同時也強調球隊自身的信念。「這支球隊真的不會放棄，這句話我已經說到快變得無聊了。但我們相信自己，在短短30秒內打出一波6比0，讓比賽出現轉機。即使少了幾名隊友，我們仍然奮戰了整整53分鐘。」

此外，約柯奇也透露了自己與上季相比的一項改變，那就是調整與裁判互動的方式。「我停止和裁判爭論了，因為我不想在無法改變的事情上失去冷靜與專注力。」約柯奇表示。

相關新聞

NBA／傳勇士考慮交易獨行俠戴維斯！ 巴特勒恐成為核心籌碼

獨行俠隊明星長人戴維斯（Anthony Davis）昨天比賽傷退，所幸傷勢不嚴重，只會缺席幾場比賽。知名記者海恩斯（Chris Haynes）今天在節目上爆料，勇士有意得到戴維斯，但獨行俠對勇士現有球

NBA／湖人請打電話給獨行俠吧！名記提出AD超狂交易案

近況低迷的湖人防守問題持續惡化，《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）近日在《The Hoop Collective》節目中，提出一個大膽解決方案，建議湖人向獨行俠提出交易，迎回昔日奪冠

NBA／「沒有人會可憐我們！」 楊恩點出老鷹5連敗真相

老鷹今日以111：126不敵熱火後，吞下近期5連敗，且連續5場失分超過125分，防守問題再度被無情放大。對此，當家球星楊恩（Trae Young）直言，球隊已沒有任何藉口，因為「沒有人會同情他們」。

NBA／「綠咖哩」時代恐解散！名記預測交易庫明加的必要之惡

勇士本季戰績持續在五成勝率徘迴，若想有所改變、季中交易勢必要大破大立！根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）與溫德霍斯特（Brian Windhorst）在 Podcast《The

NBA／約柯奇低調看待耶誕大戰史詩紀錄 透露本季個人一大轉變

金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）在耶誕大戰繳出史詩般偉大紀錄，全場狂轟56分、16籃板、15助攻，成為首位達成如此數據的球星，幾乎以一己之力主宰比賽走向，再度為自己的傳奇履歷添上一筆。

NBA／3連敗後開會檢討 湖人教頭點出三方向

「耶誕大戰」慘敗給火箭隊，湖人隊不但吞下3連敗，近10戰就輸掉6場，今天球隊不但開會重新整頓，還進行了少見的長時間訓練，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。