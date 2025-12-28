快訊

私中備戰／小六寒假淪刷題地獄 模考特訓班能助升學？

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

NBA／3連敗後開會檢討 湖人教頭點出三方向

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

「耶誕大戰」慘敗給火箭隊，湖人隊不但吞下3連敗，近10戰就輸掉6場，今天球隊不但開會重新整頓，還進行了少見的長時間訓練，總教練瑞迪克（JJ Redick）坦言會議過程讓人「不太舒服」，但盼球隊能回到正軌。

瑞迪克表示，他第一件事都是先反省自己，「我想身為一個選手或教練，說某一個球員犯錯，或是我們沒做好哪些事簡單許多。」瑞迪克強調，事實總讓人感到不舒服，但大家必須開誠布公，與其相互指責不如重新調整和溝通，彼此傾聽，會議氣氛非常正面積極。

先發前鋒八村壘在「耶誕大戰」後和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）及史馬特都拒絕受訪，今天八村壘和媒體互動，他表示球隊需要更專注，在打出漂亮成績後可能有點鬆懈或是厭倦勝利，總之沒有做到該做的事情。

瑞迪克也曾指出有些球員表現不佳，但沒指名道姓，他也表示「當事人」應該明白，需要改進的部分都有獲得解決。瑞迪克認為，詹姆斯回歸後，球隊出現太多「漫無目的的進攻」，球隊透過開會回顧了訓練營時制定的團隊目標，他希望球隊能達到三件事，防守清楚、角色分工明確和進攻有組織性。

中鋒艾頓（Deandre Ayton）說，防守端上他會多開口，由自己開始展現扛起責任的態度，堅持好在防守端拚盡全力、永不放棄。他提到，總會有遇到逆境的時候，「我迫不及待要看如何從這狀態重振旗鼓。」

