NBA／湖人補強尋求交易維金斯 籌碼有限難打動熱火出手

聯合新聞網／ 綜合外電報導
維金斯。 路透社
洛杉磯湖人持續尋求補強以衝擊NBA總冠軍，但相關進展至今並不順利。根據多方消息指出，邁阿密熱火前鋒維金斯（Andrew Wiggins）自休賽季以來，一直是湖人內部評估的重要交易目標之一，不過雙方談判始終未有實質突破。

《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導指出，湖人曾在休賽季主動探詢維金斯的交易可能性，並視他為圍繞唐西奇（Luka Dončić）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）身邊，理想的運動型「3D側翼」人選。然而，熱火對湖人提出的所有方案皆未被打動，也釋出訊號顯示，球隊並未積極兜售維金斯。

席格爾在報導中表示，維金斯確實符合湖人想要的補強方向，但問題在於，邁阿密方面對洛杉磯所能提供的資產並不感興趣，因此交易談判難以推進。

現年29歲的維金斯，曾在2022年隨金州勇士奪下總冠軍。本季截至目前出賽26場，場均可貢獻15.8分、4.7籃板與2.8助攻，仍是聯盟中具備攻防影響力的側翼戰力。

合約方面，維金斯在2025-26賽季的年薪為2820萬美元，並握有2026-27賽季價值3020萬美元的球員選項。由於薪資結構與交易價值不低，也讓湖人在實際操作上面臨不小難度。整體而言，儘管湖人仍積極尋求補強機會，但在維金斯這條戰線上，短期內恐怕難有進展。

