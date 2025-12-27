NBA／黃蜂頂級新秀扭傷右腳踝 X光檢查呈陰性後續再評估

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
黃蜂新秀克努佩爾。 路透社
黃蜂本季表現亮眼的新秀前鋒克努佩爾（Kon Knueppel），在先前對魔術之戰中不慎受傷，但初步檢查結果傳出好消息。黃蜂該場比賽以120比105擊敗魔術，不過克努佩爾在上半場尾聲因扭傷右腳踝提前退場。

當時比賽進行至上半場接近結束時，克努佩爾在防守投籃時踩到對手貝恩（Desmond Bane）的腳，導致他落地後右腳踝明顯扭曲，隨即倒地不起，最終未能回到場上。

賽後，黃蜂總教練李（Charles Lee）說明克努佩爾的傷勢狀況，透露球隊已為其右腳踝進行X光檢查，結果並未顯示骨折，但仍需等球隊返回夏洛特後，才能進一步做出更完整的診斷與評估。李表示：「目前聽起來X光檢查是陰性的。」

年僅新秀球季的克努佩爾，本季已成為聯盟最受矚目的菜鳥之一。此役之前，他場均可為黃蜂貢獻19.4分、5.2籃板與3.5助攻，三分球命中率高達41.9%，是球隊進攻端的重要戰力。黃蜂方面後續將持續觀察其恢復情況，冀望傷勢不會影響他接下來的出賽。

