NBA／洛佩茲神射數據並肩柯瑞、詹皇 「快艇三老」創首見紀錄

快艇隊今天靠中鋒洛培茲（Brook Lopez）射進生涯新高9顆三分球，以119：103擊敗拓荒者隊，取得3連勝。洛培茲也創下只有柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯（LeBron James）達成過的神紀錄。

洛培茲全場三分球14投9中，加上4罰全進，拿下本季新高31分、9顆三分球創生涯新高。根據ESPN統計，洛培茲成為柯瑞和詹姆斯後，第3位滿37歲還能單場9顆三分的球員。柯瑞曾4度達成、詹姆斯2次。

《OptaSTATS》指出，哈登（James Harden）、雷納德（Kawhi Leonard）和洛培茲是史上首組都超過34歲，且單場得分都超過25的三人組。

賽後記者問快艇球星雷納德，「洛培茲投進生涯新高9顆三分球，今晚他為球隊帶來什麼？」雷納德幽默回應：「就跟你剛剛說的一樣，9顆三分球。」