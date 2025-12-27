NBA／「沒有人會可憐我們！」 楊恩點出老鷹5連敗真相

老鷹今日以111：126不敵熱火後，吞下近期5連敗，且連續5場失分超過125分，防守問題再度被無情放大。對此，當家球星楊恩（Trae Young）直言，球隊已沒有任何藉口，因為「沒有人會同情他們」。

「對手在我們身上拿到太多分了……這不完全是進攻的問題。我們今晚確實有不少失誤，但最近幾場真正拖累我們的是防守，而今晚兩邊都出了狀況。」楊恩賽後坦言。

然而，楊恩也清楚問題終究得從球隊自身解決，「沒有人會替我們感到可憐。聯盟有30支球隊，最後只有1支能奪冠。我們必須想辦法，讓自己擠進真正有競爭力的那個層級。說實話，我們現在甚至還不在『有機會』的那一群裡。

熱火今天雖然缺少阿德巴約（Bam Adebayo）仍徹底掌控禁區，在油漆區攻下66分，並抓下52顆籃板，包含多達13顆進攻籃板；相較之下，老鷹禁區僅攻下54分、42顆籃板、只有5顆進攻籃板，無論是籃板還是內線得分皆處劣勢。

此外，老鷹全場還發生21次失誤，反觀熱火只有10次，讓對手藉此轉換攻下高達22分，攻守完全被輾壓，吞下5連敗毫不意外。

「我們有些失誤是進攻端的問題，但在防守上，就算對方投丟了，我們也沒辦法確實保護籃板。讓對手搶到二波進攻，往往不是被製造犯規，就是直接被補籃，這對我們傷害很大。我們必須更早卡位、更主動對抗，不能讓對手輕易深入禁區。」楊恩進一步表示。

老鷹後衛亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）則用最基本的「籃球ABC」總結問題所在，「卡位、搶籃板。不管你去哪個籃球訓練營，教的都是這些。關鍵在於對抗、卡位、競爭，搶籃板就是誰更想要球，而且要全隊一起做到。」

吞下這場敗仗後，老鷹勝率跌至低於五成，暫居東區第10名。更嚴峻的是，接下來他們將連續面對尼克、雷霆與灰狼三支近況火燙的球隊。若老鷹希望躋身強隊行列，正如楊恩所說，他們必須盡快「自己找出答案」。