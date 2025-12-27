快訊

PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘

王ADEN表演風波未歇！社團老師「撕女學生制服口袋」 校友轟：沒這傳統

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／「沒有人會可憐我們！」 楊恩點出老鷹5連敗真相

聯合新聞網／ 綜合報導
楊恩直言球隊已沒有任何藉口，因為「沒有人會同情他們」。 路透。
楊恩直言球隊已沒有任何藉口，因為「沒有人會同情他們」。 路透。

本場賽事

-

:

-

載入中...

老鷹今日以111：126不敵熱火後，吞下近期5連敗，且連續5場失分超過125分，防守問題再度被無情放大。對此，當家球星楊恩Trae Young）直言，球隊已沒有任何藉口，因為「沒有人會同情他們」。

「對手在我們身上拿到太多分了……這不完全是進攻的問題。我們今晚確實有不少失誤，但最近幾場真正拖累我們的是防守，而今晚兩邊都出了狀況。」楊恩賽後坦言。

然而，楊恩也清楚問題終究得從球隊自身解決，「沒有人會替我們感到可憐。聯盟有30支球隊，最後只有1支能奪冠。我們必須想辦法，讓自己擠進真正有競爭力的那個層級。說實話，我們現在甚至還不在『有機會』的那一群裡。

熱火今天雖然缺少阿德巴約Bam Adebayo）仍徹底掌控禁區，在油漆區攻下66分，並抓下52顆籃板，包含多達13顆進攻籃板；相較之下，老鷹禁區僅攻下54分、42顆籃板、只有5顆進攻籃板，無論是籃板還是內線得分皆處劣勢。

此外，老鷹全場還發生21次失誤，反觀熱火只有10次，讓對手藉此轉換攻下高達22分，攻守完全被輾壓，吞下5連敗毫不意外。

「我們有些失誤是進攻端的問題，但在防守上，就算對方投丟了，我們也沒辦法確實保護籃板。讓對手搶到二波進攻，往往不是被製造犯規，就是直接被補籃，這對我們傷害很大。我們必須更早卡位、更主動對抗，不能讓對手輕易深入禁區。」楊恩進一步表示。

老鷹後衛亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）則用最基本的「籃球ABC」總結問題所在，「卡位、搶籃板。不管你去哪個籃球訓練營，教的都是這些。關鍵在於對抗、卡位、競爭，搶籃板就是誰更想要球，而且要全隊一起做到。」

吞下這場敗仗後，老鷹勝率跌至低於五成，暫居東區第10名。更嚴峻的是，接下來他們將連續面對尼克雷霆與灰狼三支近況火燙的球隊。若老鷹希望躋身強隊行列，正如楊恩所說，他們必須盡快「自己找出答案」。

老鷹 楊恩 熱火 阿德巴約 雷霆 亞歷山大 Trae Young Bam Adebayo 尼克

相關新聞

NBA／傳勇士考慮交易獨行俠戴維斯！ 巴特勒恐成為核心籌碼

獨行俠隊明星長人戴維斯（Anthony Davis）昨天比賽傷退，所幸傷勢不嚴重，只會缺席幾場比賽。知名記者海恩斯（Chris Haynes）今天在節目上爆料，勇士有意得到戴維斯，但獨行俠對勇士現有球

NBA／湖人請打電話給獨行俠吧！名記提出AD超狂交易案

近況低迷的湖人防守問題持續惡化，《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）近日在《The Hoop Collective》節目中，提出一個大膽解決方案，建議湖人向獨行俠提出交易，迎回昔日奪冠

NBA／洛佩茲神射數據並肩柯瑞、詹皇 「快艇三老」創首見紀錄

快艇隊今天靠中鋒洛培茲（Brook Lopez）射進生涯新高9顆三分球，以119：103擊敗拓荒者隊，取得3連勝。洛培茲也創下只有柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯（LeBron James）

NBA／「沒有人會可憐我們！」 楊恩點出老鷹5連敗真相

老鷹今日以111：126不敵熱火後，吞下近期5連敗，且連續5場失分超過125分，防守問題再度被無情放大。對此，當家球星楊恩（Trae Young）直言，球隊已沒有任何藉口，因為「沒有人會同情他們」。

NBA／馬刺連3戰壓制雷霆有訣竅？溫班亞瑪：情報細節不想多說

事到如今已難以否認，開季呈現無敵狀態的雷霆確實遇上了「聖城難題」。在全美關注下，身為衛冕冠軍的雷霆，短短兩周內連續3度敗給同一支球隊，這樣的情況對他們而言前所未見。 更具警訊的是，雷霆連續兩場交

NBA／「綠咖哩」時代恐解散！名記預測交易庫明加的必要之惡

勇士本季戰績持續在五成勝率徘迴，若想有所改變、季中交易勢必要大破大立！根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）與溫德霍斯特（Brian Windhorst）在 Podcast《The

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。