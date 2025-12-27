NBA／「綠咖哩」時代恐解散！名記預測交易庫明加的必要之惡

勇士本季戰績持續在五成勝率徘迴，若想有所改變、季中交易勢必要大破大立！根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）與溫德霍斯特（Brian Windhorst）在 Podcast《The Hoop Collective》節目中的討論，若勇士真要圍繞庫明加（Jonathan Kuminga）進行交易，「綠咖哩」時代的三冠功臣老將格林（Draymond Green）恐怕得成為包裹之一。

「如果他們真的要完成一筆出乎意料的震撼交易，那格林大概就得被送走了。我同意這不是高機率事件，但單就名單與薪資來看。」麥克馬洪表示。

麥克馬洪指出，考量到格林近期與總教練柯爾（Steve Kerr）的場邊衝突，以及勇士目前在西區的戰績定位，若真要換取明星等級球員，格林的合約勢必會被納入討論。

現年23歲的庫明加，依舊是勇士最具吸引力的年輕資產之一。本季至今出賽18場，其中13場為先發，平均上場24.8分鐘，貢獻11.8分、6.2籃板、2.6助攻，投籃命中率43.1%、三分命中率32%。

合約方面，庫明加季前簽下一份2年4680萬美元合約，不過下一季是2430萬美元球隊選項，最快可能在2027–28賽季前成為自由球員。

至於現年35歲的格林，仍是勇士場內外的重要人物。本季至今出賽25場，平均上場27分鐘，繳出8分、6籃板、5助攻，投籃命中率40.4%、三分命中率32.4%。

格林4年1億美元合約剩1年，本季薪資2580萬美元，下季則握有2760萬美元的球員選項。

儘管很難想像勇士會拆散格林與柯瑞(Stephen Curry)的「綠咖哩」組合，但麥克馬洪與溫德霍斯特的分析已清楚點出，若勇士真要啟動圍繞庫明加的重磅交易，格林的合約勢必會列入薪資考量，是不得不為之的「必要之惡」。