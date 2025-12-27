NBA／前勇士天才榜眼再度被釋出 籃球生涯命運多舛

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
威斯曼。 路透社
溜馬日前才以10天短約簽下24歲中鋒威斯曼（James Wiseman），但合約生效不到一週，球團27日便宣布再度釋出這名昔日選秀榜眼。這也是威斯曼本季第2度遭到溜馬裁掉，NBA生涯前景再度蒙上陰影。

溜馬同時宣布簽下中鋒波特（Micah Potter），並裁掉後衛馬修斯（Garrison Mathews），名單調整之下，威斯曼再度成為犧牲者。本季他僅出賽4場，其中1場先發，平均上場14.5分鐘，繳出3.3分、2籃板的成績，未能在有限時間內爭取到穩定輪換位置。

身高6呎11吋的威斯曼在2020年NBA選秀會上以首輪第2順位被勇士選中，足見球團對其天賦與潛力的高度期待。然而進入聯盟後，威斯曼始終未能穩定兌現身手，加上傷病不斷，發展進度屢受影響。

威斯曼在勇士效力不到3個賽季，其中一季因傷整季報銷，最終於2023年被交易至底特律。儘管他在活塞期間曾短暫打出亮眼表現，但仍未能站穩腳步。上賽季轉戰溜馬後，更在開幕戰就遭遇左腳跟腱撕裂的重傷，整季提前報銷，隨後季中被交易至多倫多暴龍，並很快遭到釋出。

威斯曼遭溜馬釋出。 美聯社
休賽季期間，威斯曼於7月重返溜馬，但球團在10月27日為了補強後場、簽下「灌籃王」麥克朗（Mac McClung），選擇先行釋出威斯曼。直到12月20日，溜馬才再度以10天短約讓他回鍋，希望給予重新證明自己的機會，但最終仍未能留下。

對年僅24歲、仍處職業生涯早期的威斯曼而言，短時間內連續遭到釋出無疑是一大警訊，他未來能否在NBA繼續尋得立足之地，或轉往其他聯盟尋求重生，將成為接下來球迷關注的焦點。

