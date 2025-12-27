NBA／傳勇士考慮交易獨行俠戴維斯！ 巴特勒恐成為核心籌碼

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠明星長人戴維斯。 路透
獨行俠隊明星長人戴維斯（Anthony Davis）昨天比賽傷退，所幸傷勢不嚴重，只會缺席幾場比賽。知名記者海恩斯（Chris Haynes）今天在節目上爆料，勇士有意得到戴維斯，但獨行俠對勇士現有球員不感興趣。

海恩斯提到，勇士正評估是否要出手爭取戴維斯，但獨行俠對勇士目前能拿出的籌碼沒那麼感興趣。勇士可能要再補進更多資產，或是拉其他球隊參與交易。

海恩斯還指出，老鷹依然對交易戴維斯相當感興趣，如果這筆交易真的成形，將不會包含當家控衛楊恩（Trae Young）。

巴特勒。 路透
《Clutch Points》記者席格爾（Brett Siegel）也提到勇士對戴維斯有興趣，如果勇士真的決定認真追逐戴維斯，會嘗試以「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）為核心拼湊交易，同時保留庫明加（Jonathan Kuminga）用於其他補強。

至於格林（Draymond Green），除非柯瑞（Stephen Curry）、總教練柯爾（Steve Kerr）及老闆拉科柏（Joe Lacob）全同意，否則勇士不可能將他放進交易討論中。

席格爾補充，勇士長期以來都認為戴維斯是最適合與格林、柯瑞搭檔的中鋒，但勇士也很滿意巴特勒帶來的影響力。

