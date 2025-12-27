NBA／湖人請打電話給獨行俠吧！名記提出AD超狂交易案

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
麥克馬洪建議湖人向獨行俠提出交易，迎回昔日奪冠功臣戴維斯。 法新社。
近況低迷的湖人防守問題持續惡化，《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）近日在《The Hoop Collective》節目中，提出一個大膽解決方案，建議湖人向獨行俠提出交易，迎回昔日奪冠功臣戴維斯Anthony Davis

「我有一個解決方案，他們可以去交易一名長年入選年度防守陣容的內線。打電話給獨行俠吧，最好是三方通話，因為他們現在有兩位總管。告訴他們：『嘿，我們要找回AD。』當然，我不確定他的健康狀況。」

然而，現年32歲的戴維斯在剛結束的聖誕大戰中僅上場11分鐘，留下3分、2阻攻、1抄截、投籃4投1中的數據，便因右腹股溝拉傷退場便提前退場，再次引發外界對他健康狀況的疑慮。

即便如此，戴維斯本季在健康時依舊維持高水準表現。至今出賽16場，場均可貢獻20.5分、10.9 籃板、2.8助攻、1.6火鍋與1.3抄截，投籃命中率52.%。麥克馬洪認為，這種攻守兩端的影響力，正是目前三連敗中的湖人，最缺乏的穩定性。

此外，湖人的防守問題已逐漸浮上檯面。過去10場比賽，湖人場均失分高達121.4分，聯盟僅排第24。而湖人在耶誕大戰以96：119慘敗火箭後，正處於3連敗陰霾；獨行俠方面，目前12勝20負的戰績僅列西區第11。

儘管這僅是麥克馬洪的提議，但隨著交易截止日將近，戴維斯是否會上演「洛城重逢記」，仍讓外界充滿想像空間。

