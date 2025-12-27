NBA／喬治2.1秒致勝拋投 爵士斬斷東區霸主活塞3連勝

東區龍頭活塞過完耶誕節前往鹽湖城作客，一路遭遇對手頑強抵抗，第三節慘遭爵士狂轟44分，導致陷入15分落後局面，儘管第四節在康寧漢的帶領下逐步追回分數，然而終場前2.1秒，喬治（Keyonte George）單打突破上演致勝拋投，帶領爵士以131比129氣走活塞。

近況出色的喬治全場22投12中包含5記三分球，攻下31分8助攻7籃板2抄截；馬卡南（Lauri Markkanen）也有30分進帳。諾基奇（Jusuf Nurkic）16分11籃板5助攻2阻攻，替補的森薩博（Brice Sensabaugh）補上20分，勒夫（Kevin Love）14分。

KEYONTE GEORGE PUTS UTAH AHEAD WITH 2.1 LEFT!



CLUTCH GENE ACTIVATED 🧬 pic.twitter.com/lQy8guLpoi — NBA (@NBA) 2025年12月27日

活塞此役勝負關鍵出現在第三節徹底失守，單節狂失44分，且讓爵士全場投籃命中率達到48.9%，三分球38投18中，難以維持住自身優勢。

康寧漢（Cade Cunningham）繳出29分、17助攻的全能表現，可惜最後一擊三分失手，無緣逆轉戰局；哈里斯（Tobias Harris）貢獻16分7籃板，活塞陣中共7人得分達雙位數，投籃命中率突破5成，也優於對手，但仍無法彌補防守端的巨大漏洞。

近一周以來活塞在下半場的表現起伏不定。對拓荒者曾在第三節被抹平21分領先，之後面對國王也在末節一度被追近，所幸最終靠罰球守住勝果，而這場作客爵士的比賽則是無法再度倖免。

這場敗仗也中斷了活塞近期的3連勝，戰績來到24勝7敗。活塞這波西區客場之旅還剩兩場，接下來他們將前往洛杉磯，先後迎戰雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）率領的快艇，以及詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）領軍的湖人，為2025年賽程畫下句點。