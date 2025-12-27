NBA／洛培茲9記三分與雙星合砍93分 快艇勝拓荒者附加賽有望

快艇隊開季戰績慘淡，今天面對西區第10的拓荒者隊，中鋒洛培茲（Brook Lopez）射進生涯新高9顆三分球，哈登（James Harden）和雷納德（Kawhi Leonard）接力飆分，三人合砍93分，終場以119：103大勝，收下3連勝。

拓荒者以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）首節獨得13分，取得雙位數領先。不過洛培茲用5記外線還以顏色，半場得到19分，追到6分落後。

第三節洛培茲又射進4顆三分球，加上拓荒者單節只拿16分，快艇反而帶著7分領先進入末節。雷納德末節接管比賽轟下18分，終場就以16分之差將勝利收進口袋。

WHAT A NIGHT FOR BROOK LOPEZ!



🚢 31 PTS

🚢 9 3PM (career-high)@LAClippers win their 3rd straight! pic.twitter.com/evO0a0ajPz — NBA (@NBA) December 27, 2025

哈登全場17投10中，罰球12中11，拿下全場最高34分。洛培茲外線14中9，進帳31分，賞出生涯第2083次阻攻，NBA歷史第17。雷納德也貢獻28分8籃板6助攻。

拓荒者則以阿夫迪賈29分9籃板9助攻的準大三元表現最佳。快艇贏球後9勝21敗，落後西區第10的拓荒者剩2.5場勝差，有機會進入附加賽區。