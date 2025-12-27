NBA／波特轉戰籃網後打出生涯年！ 傳勇士等3隊想交易
現年27歲的前鋒波特（Michael Porter Jr.）在籃網隊獲得無限開火權，不負眾望打出生涯年。如今傳出勇士、活塞和公鹿隊有意透過交易，得到這位得分能力頂尖的好手。
波特生涯前7年都效力金塊隊，上季季後賽打止痛針，帶傷上陣。休賽季金塊用他交易來射手強森（Cameron Johnson）。
波特來到籃網後徹底解放進攻能力，場均25.7分7.3籃板3.2助攻，全都創下生涯新高，且投籃命中率49.1%、三分命中率40.1%，效率相當優異。
《富比士》記者希德利（Evan Sidery）指出，公鹿、活塞和勇士都向籃網詢問過波特的狀況。籃網願意聽取以年輕潛力球員和選秀權為主的交易提案。波特在籃網打出生涯年，吸引越來越多關注。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言