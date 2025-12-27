NBA／痛批霍姆葛倫「打太軟」柏金斯：馬刺根本在霸凌

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
柏金斯點名霍姆葛倫在對戰馬刺時「打得太軟」。 路透通訊社
柏金斯點名霍姆葛倫在對戰馬刺時「打得太軟」。 路透通訊社

衛冕軍雷霆在昨日耶誕大戰以102：117敗給馬刺，12月與馬刺三度交手全數落敗，結果也引來外界對雷霆競爭力的質疑。對此，《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）便在節目《Get Up》中，毫不留情點名雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren），直言他在對戰馬刺時「打得太軟」。

柏金斯表示，霍姆葛倫在面對馬刺狀元溫班亞瑪Victor Wembanyama）時，完全沒有展現應有的侵略性與氣勢，「我得先點名一下我的兄弟Chet，他在這個對位中打得太軟了。溫班亞瑪是想正面對決的。」

「那個兇狠犯規、在罰球線前大吼拍手的，是溫班亞瑪，不是Chet。下次再碰到馬刺，不管是在季後賽還是什麼時候，他都必須站出來。因為現在，馬刺就是在修理雷霆，讓他們看起來很軟。」柏金斯補充道。

事實上，霍姆葛倫在本季對戰馬刺的表現確實不理想。即便在耶誕大戰拿下10分、12籃板的「雙十」成績，但本季對戰馬刺，場均僅有11.3分、7.3籃板，投籃命中率41%，三分球命中率更僅25%，明顯低於整季水準。

不過雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）透露，霍姆葛倫近期狀態下滑其實與身體狀況有關，並非單純競技層面的問題，「事實上前一場比賽他其實病得不輕，仍然硬撐上場。」

